Galaxy S22, primo calo di prezzo e minimo storico: l’offerta super di oggi

A circa due mesi dall’uscita ufficiale sul mercato, il Galaxy S22 è per la prima volta in offerta su Amazon. Per lo smartphone premium di Samsung si tratta ovviamente del minimo storico e anche di una super promo per uno dei dispositivi più richiesti in questo inizio di 2022. L’offerta prevede un coupon sconto del valore di 43,94€ che si attiva in automatico in fase di check-out. In questo modo il prezzo finale è di 835,06€, con uno sconto pari al 5%. Si tratta sicuramente di uno sconto basso, ma dobbiamo pensare che si tratta di un dispositivo uscito da pochissimi mesi e che è molto richiesto e desiderato. Un po’ come capita con gli iPhone, quando nei primi mesi il risparmio è sempre molto basso.

Un prezzo di listino così elevato è giustificato da una scheda tecnica unica nel suo genere. Il Galaxy S22 è tra i primi smartphone top di gamma lanciati in questo 2022 ed è anche uno dei più potenti. Il merito è del processore realizzato direttamente dall’azienda sudcoreana, da un comparto fotografico di livello professionale e da uno schermo ultra-fluido con frequenza di aggiornamento a 120Hz. E nella confezione venduta su Amazon è presente anche il caricabatterie che supporta la ricarica rapida a 25W. Essendo un’offerta con coupon, la durata è limitata e potrebbe terminare già nelle prossime ore.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Il Galaxy S22 è uno degli smartphone di riferimento in questi primi mesi dell’anno. Come sempre ha suscitato una grande attenzione, soprattutto per le novità in ambito fotografico introdotte da Samsung. Infatti, c’è stato un grande lavoro per quanto riguarda le foto scattate in assenza di luce: l’obiettivo è quello di “illuminare la notte". Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dello smartphone.

Il Galaxy S22 ha uno schermo AMOLED 2x da 6,1" e con risoluzione FullHD. La frequenza di aggiornamento è di 120Hz e si adatta alla tipologia di contenuto in modo da non scaricare troppo la batteria. Il display dello smartphone utilizza anche la tecnologia Vision Booster che garantisce un’elevata visibilità anche all’aperto sotto la luce del sole. Il processore è il nuovissimo Exynos 2200 realizzato con un processo a 4 nanometri. A supporto ci sono 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Come capita sempre con lo smartphone di punta, Samsung ha lavorato molto sul comparto fotografico. Nella parte posteriore ci sono 3 fotocamere: quella principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera selfie è da 10MP. Lato software, gli ingegneri di Samsung hanno lavorato per migliorare ancora di più la modalità Notte. Grazie alla fotocamera professionale da 50MP le foto in notturna sono nitide come quelle scattate durante il giorno. Miglioramenti anche per quanto riguarda il video, grazie a nuovi algoritmi che rendono immobile la stabilizzazione ottica. Non manca lo Space Zoom che permette di ingrandire fino a 30x.

Lo smartphone è anche molto resistente e ha ricevuto la certificazione IP68 che attesta la resistenza all’acqua e alla polvere. La batteria assicura un giorno di autonomia e nella confezione è presente il caricatore rapido da 25W.

Galaxy S22 in offerta: prezzo e sconto

Primo calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S22, lo smartphone di punta di Samsung per questo inizio di 2022. Nella pagina prodotto sul sito di e-commerce è disponibile un coupon che abbassa il prezzo di 43,94€ e che si attiva in fase di check-out. Il prezzo finale è di 835,06€, il più basso di sempre su Amazon. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero da 69,59€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e la consegna è garantita nel giro di un paio di giorni. C’è anche la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni.

Per vedere il prezzo esatto bisogna cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

Per chi vuole un po’ più di potenza, c’è in offerta sempre con un coupon che si attiva in fase di check-out anche il Galaxy S22 Ultra. In questo caso lo sconto è di 63,95€ e il prezzo finale di 1.215,05€. C’è sempre la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero.

