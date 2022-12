Galaxy S22 Ultra, lo sconto è esagerato: da acquistare subito

Nella sfida "al vertice" tra gli smartphone top di gamma, Samsung ha sempre recitato la parte del protagonista. Il produttore sudcoreano, infatti, è sempre stato in grado di presentare dispositivi caratterizzati da prestazioni top anche a distanza di tempo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Anche se lanciato quasi un anno fa, il Galaxy S22 Ultra 5G resta ancora oggi uno dei migliori dispositivi in commercio. Lo smartphone del produttore sudcoreano, tra le migliori offerte di oggi su Amazon con uno sconto che fa risparmiare più di 300 euro, è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X e un comparto fotografico composto da 5 sensori (principale con risoluzione da 108 megapixel). Insomma, un top di gamma a prezzo mai visto prima.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, colore Green

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G eccelle sotto tutti i punti di vista. A partire dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici (risoluzione 3080×1440 pixel). La tecnologia messa a punto dai tecnici del produttore sudcoreano fa sì che lo schermo garantisca un’ottima visibilità in qualunque condizione di luce: anche se ci troviamo sotto la luce diretta del sole saremo in grado di leggere messaggi, e-mail e post sui profili social dei nostri amici.

Discorso analogo per il comparto fotografico. I quattro sensori presenti nella parte posteriore garantiscono scatti degni di una reflex di media gamma, con una risoluzione massima di 108 megapixel. Il fiore all’occhiello, però, è rappresentato dalla modalità Nightography: sfruttando complessi algoritmi di intelligenza artificiale, il Galaxy S22 Ultra è in grado di scattare foto notturne iper dettagliate e con rumore ridotto al minimo (o quasi del tutto inesistente).

La scheda tecnica del Galaxy S22 Ultra è completata dal SoC Exynos 2200, progettato e sviluppato direttamente dagli ingegneri della casa sudcoreana, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione. Non mancano, ovviamente, tutti i vari sensori di movimento, mentre la connettività è garantita dal chip 5G, dal WiFi 6 e dal Bluetooth 5.2.

La batteria da 5.000 mAh, infine, è in grado di arrivare senza problemi anche al termine delle giornate più stressanti. Merito della gestione smart della carica, che permette di ottimizzare i consumi anche durante le operazioni più complesse. In questo modo si potrà utilizzare il telefono senza grattacapi durante il giorno e ricaricarlo di notte.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a rate su Amazon: sconto e prezzo finale

Come accennato, acquistando oggi il Galaxy S22 Ultra 5G si potranno risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Merito dello sconto del 31%, che fa scendere il costo dello smartphone top di gamma da 1.279,00 euro a 949,00 euro. A questo si unisce la possibilità di pagare il dispositivo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito al loro account possono scegliere di pagare in 12 rate a interessi 0. In questo caso, il prezzo finale del Galaxy S22 Ultra 5G è di 79,09 euro al mese per un anno.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, colore Green

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, colore Burgundy

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, colore Phantom White