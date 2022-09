Galaxy S22 Ultra, prezzo in picchiata: sconto esagerato

Settembre sta per finire e su Amazon troviamo i classici regali di fine mese. E questo qui è un regalone di cui bisogna approfittare subito. Stiamo parlando di uno dei migliori smartphone lanciati in questo 2022, con una scheda tecnica con pochi eguali. Quando si parla di smartphone premium, il Galaxy S22 Ultra lo rappresenta in pieno. E i motivi sono semplici: le migliori componenti disponibili per uno smartphone le troviamo su questo dispositivo. Ma la bella notizia riguarda il prezzo: oggi lo troviamo sul sito di e-commerce al minimo storico. E il merito è del doppio sconto che troviamo nella pagina prodotto: oltre allo sconto più che sostanzioso del 22%, è disponibile anche un coupon che si applica in automatico al check-out del valore di 49,75€. In questo modo lo sconto totale arriva al 25%. E per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’aggettivo "Ultra" non è un superlativo in questo caso. Il Galaxy S22 Ultra è veramente uno smartphone sui generis, con caratteristiche che non ritroviamo in nessun altro dispositivo. Come ad esempio la S Pen integrata che permette di disegnare o di controllare lo smartphone come se fosse un tablet. E grazie allo schermo di dimensioni generose è possibile anche lavorare da remoto. A impreziosire il tutto troviamo un processore potentissimo e anche un comparto fotografico posteriore composto da ben quattro sensori, tutti di livello altissimo. Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone premium, questa è l’offerta che fa per voi.

Galaxy S22 Ultra: la scheda tecnica

Con il Galaxy S22 Ultra Samsung non ha lasciato nulla al caso. Tutte le componenti sono state scelte con cura per creare uno smartphone veramente top. E lo si intuisce immediatamente, fin dallo schermo. Troviamo, infatti, un display AMOLED 2x da 6,8" con refresh rate a 120Hz, il che rende il dispositivo molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Ma non finisce qui: il pannello ha tecnologie ad hoc che migliorano la qualità dei colori e delle immagini ed è anche molto luminoso, toccando un massimo di 1750 nits. Non avrete nessun problema a leggere sotto la luce del sole. Per gestire uno smartphone del genere è necessario anche un processore potente e infatti troviamo uno dei migliori: l’Exynos 2200 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altro punto di forza è il comparto fotografico. Tutte le fotocamere sono pensate per assicurare scatti perfetti in ogni situazione. Il sensore principale è da 108MP ed è supportato da un sensore ultra-grandangolare da 12MP. Poi troviamo due teleobiettivi da 10MP che permettono di fotografare anche il minimo dettaglio a decine di metri di distanza. Altra peculiarità è la fotocamera selfie da ben 40MP. Non mancano le tecnologie tipiche di Samsung che migliorano la qualità degli scatti e delle riprese grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale. La più importante è Nightography che "illumina la notte" e permette di scattare foto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per uno smartphone così ci vuole anche una super batteria da 5.000mAh che permette di arrivare a fine giornata anche con un utilizzo super intenso (supporta la ricarica rapida e nella confezione troviamo anche un caricatore rapido). E per finire, una delle caratteristiche che rende unico il Galaxy S22: la presenza della S Pen. Il pennino tipico della serie Note ora è integrato nel Galaxy S22 Ultra e permette di utilizzare lo smartphone come se fosse un tablet. Ideale anche per i creator per disegnare, prendere appunti o molto semplicemente per lavorare.

Galaxy S22 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super prezzo per il Galaxy S22 Ultra. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 946,25€, con uno sconto di ben il 25% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. Per la prima volta lo smartphone è disponibile sotto ai 950€. Il prezzo è sicuramente molto elevato, ma ci troviamo di fronte un dispositivo veramente di altissimo livello, come abbiamo visto dalla scheda tecnica. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon: 12 rate da 78,86€. La spedizione non è immediata: è prevista per la seconda metà di ottobre. Per quale motivo acquistarlo ora? Molto semplice, si blocca il prezzo e si approfitta di una promozione speciale: tra qualche giorno potrebbe costare anche molto di più. Inoltre, le indicazioni fornite da Amazon sono spesso molto generose e lo smartphone potrebbe anche essere spedito con un po’ di anticipo.

