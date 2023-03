Galaxy S22 Ultra al minimo storico: lo sconto è esagerato

Amazon ha da pochissimo inaugurato la "Galaxy Week", una settimana di super sconti dedicata ai dispositivi Samsung. Troviamo veramente di tutto, da smartphone, a tablet, passando per gli smartwatch, fino ad arrivare a smart TV e PC. Tra tutte le promo ce ne è una che svetta per il suo valore: ci riferiamo a quella disponibile per il Galaxy S22 Ultra, uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Oggi è disponibile con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre e risparmiare quasi 400€ sul prezzo di listino. E non è finita, perché c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero.

Il Galaxy S22 Ultra è un vero super smartphone, con dimensioni generose (lo schermo è da ben 6,8") e con delle super performance assicurate dal processore e dalla scheda tecnica. Anche il comparto fotografico è di livello assoluto, con una quadrupla fotocamera posteriore che ha pochi eguali sul mercato (sensore principale da 108MP). A completare il quadro troviamo anche una batteria da 5.000mAh che ci accompagna a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale si riescono a completare anche due giorni. Cosa dire di più se non affrettatevi perché l’offerta potrebbe terminare presto.

Galaxy S22 Ultra: la scheda tecnica

Un salto nel futuro. Il Samsung Galaxy S22 Ultra è uno smartphone ultra-performante con caratteristiche veramente uniche, come ad esempio la presenza della S-Pen che eredita direttamente dalla serie Note, andata oramai in pensione.

E proprio come era il Galaxy Note, anche questo Galaxy S22 Ultra vuole essere un dispositivo che va oltre i confini di un semplice smartphone. La S-Pen lo trasforma in uno smartphone versatile con il quale poter creare, lavorare e fare tantissime altre cose. Il tutto supportato da una scheda tecnica di altissimo livello, a partire da uno schermo Dynamic AMOLED 2X che tocca dei livelli di luminosità elevatissimi. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz lo rende super fluido, mentre la tecnologia Vision Booster permette di vederlo benissimo anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 2200 con ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico e non potrebbe essere altrimenti per un dispositivo di questo tipo. Nella parte posteriore ci sono ben quattro fotocamere: obiettivo principale da 108MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e poi un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico da 3x e un altro teleobiettivo sempre da 10MP ma con zoom ottico 10x. La fotocamera selfie è da 40MP. A impreziosire il tutto c’è la tecnologia Nightography che fa fare allo smartphone un deciso salto in avanti per quanto riguarda le foto e i video registrati al buio che ora diventano super luminosi.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti accompagna a fine giornata e hai ancora carica per il giorno successivo. Grazie alla ricarica rapida impieghi poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy S22 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte di questa "Galaxy Week". Da oggi è disponibile il Galaxy S22 Ultra in offerta a un prezzo di 1099€, con uno sconto del 26% che fa risparmiare 400€ su quello di listino. Il costo è elevato, ma abbiamo di fronte uno dei migliori smartphone Android, oltretutto nella versione più potente con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 91,59€ al mese con il servizio messo a disposizione da Amazon. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Il Galaxy S22 Ultra è disponibile in diverse colorazioni.

