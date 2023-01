Galaxy S22 Ultra in offerta, il prezzo è ottimo: sconto mai visto prima

Ultra non solo nel prezzo, ma anche nelle caratteristiche. E da oggi ultra anche nello sconto. Come avrete intuito stiamo parlando del Galaxy S22 Ultra, lo smartphone premium lanciato lo scorso anno da Samsung. E come capita spesso, con l’avvicinarsi del lancio del nuovo modello, quello precedente vede il prezzo abbassarsi considerevolmente. Non è un caso, quindi, che oggi lo troviamo in super offerta con uno sconto del 26% che permette di risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero tramite il servizio offerto da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto.

Nel Galaxy S22 Ultra trovi tutto quello che ti aspetti da uno smartphone top di gamma, compreso il pennino che da sempre è una caratteristica della serie Note, andata oramai in pensione. A bordo anche quattro super fotocamere, una batteria praticamente infinita e uno schermo ad altissima risoluzione e super fluido. Insomma, uno smartphone che puoi utilizzare per scattare foto di livello professionale, giocare ai videogame più "esosi" e anche lavorare. Il connubio perfetto tra smartphone e tablet.

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra: la scheda tecnica

Il Galaxy S22 Ultra non è uno smartphone come tutti gli altri, ma si differenzia per alcune caratteristiche tecniche. In particolare è una a catturare l’attenzione: la presenza della SPen. Infatti, il dispositivo è l’erede della serie Note andata oramai in pensione.

Il dispositivo è Ultra in tutto, anche nelle dimensioni. Lo si capisce immediatamente dalle dimensioni: lo schermo ha una diagonale di 6,8" ad altissima risoluzione e con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che lo rende super fluido e che si adatta alla tipologia di contenuti. Inoltre, alla tecnologia Vision Booster è antiriflesso e tocca dei picchi di luminosità fino a 1750nit. Il motore pulsante è il processore Exynos 2200, uno dei più performanti presenti sul mercato. E a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno smartphone premium lo riconosci dal comparto fotografico. E su questo Galaxy S22 Ultra Samsung si è veramente impegnata per offrire il meglio. Nella parte posteriore troviamo ben quattro sensori: quello principale da 108MP di livello professionale, poi uno ultra-grandangolare da 12MP e un doppio teleobiettivo, uno con zoom ottico da 3x e l’altro con zoom ottimo 10x. La fotocamera selfie è da ben 40MP. Tra le varie modalità di scatto troviamo anche la nuova Nightgraphy pensate appositamente per le foto con poca luce e le rende luminosissime.

Il pezzo forte, però, resta la SPen, l’iconico pennino ultra-versatile e che permette di fare tantissime cose differenti. Miglioramenti anche sotto il punto di vista dell’autonomia: grazie alla ricarica rapida e alla batteria da 5000mAh non si rimane mai a secco di energia.

Galaxy S22 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy S22 Ultra in offerta con uno sconto di ben il 26% (abbiamo a che fare sempre con uno dei migliori smartphone sul mercato e che perde valore molto lentamente) a un prezzo di 949,99€. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e si risparmiano più di 300€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 79,17€ al mese. La spedizione e la vendita sono curati da Amazon e vi arriva a casa nel giro di pochissimi giorni. Un’offerta da non lasciarsi scappare.

