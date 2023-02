Galaxy S23, prezzo crolla: sconto esagerato e minimo storico

Quante volte è capitato che uno smartphone premium da pochissimi giorni sul mercato si trovi già in offerta con uno sconto del 18% che fa risparmiare centinaia di euro? La risposta ve la diamo noi: poche. Forse pochissime. E se questo smartphone è il nuovissimo Galaxy S23 (anche nella versione Plus) ecco che la promo diventa davvero speciale. Da oggi, infatti, troviamo lo smartphone super premium di Samsung con uno sconto di ben il 18% e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La promo non finisce qui: acquistandolo oggi si ottengono anche 30 giorni di Amazon Music Unlimited gratis.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Per quanto riguarda lo smartphone, c’è poco da dire: il Galaxy S23 è uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato in questo momento. Processore super performante, comparto fotografico pensato appositamente per gli amanti dei video e delle foto in notturna, schermo super fluido e che si vede anche sotto la luce del sole e una batteria che permette di arrivare a fine giornata senza tropi problemi. E nella confezione è presente anche il caricabatteria rapido. Insomma, cosa chiedere di più a uno smartphone uscito sul mercato da meno di una settimana?

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy S23: la scheda tecnica

Come avrete capito, in questo articolo parliamo di due modelli: il Galaxy S23 e il Galaxy S23+. L’unica differenza tra i due è la grandezza dello schermo e della batteria, mentre per il resto sono identici.

Partiamo proprio dalle differenze. Il Galaxy S23 ha un display Dynamic AMOLED da 6,1" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Sul Galaxy S23+ la risoluzione e la frequenza di aggiornamento resta la stessa, ma le dimensioni aumentano fino a 6,7". Maggiori dimensioni vuol dire anche una batteria più capiente: sul modello Plus troviamo una batteria da 4.700mAh, mentre sulla versione "normale" da 3.900mAh. Entrambi supportano la ricarica rapida.

Passiamo ora alle parti in comune. Il "motore" dello smartphone è il nuovissimo e potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM e da 256-512GB di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app di cui si ha bisogno. Uno dei punti forti dello smartphone resta il comparto fotografico. Samsung ha lavorato molto per migliorare la tecnologia Nightography che aiuta a scattare immagini luminose e piene di dettagli anche con pochissima luce. Il merito, oltre che dell’intelligenza artificiale, è anche del comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12MP e puoi anche registrare video super definiti.

Galaxy S23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in promo speciale sia il Galaxy S23, sia il Galaxy S23+ e anche il Galaxy S23 Ultra. Partiamo dal fratello più grande che gode di uno sconto maggiore. Oggi è disponibile a un prezzo di 1007,28€ con uno sconto del 18% che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 12 rate da 83,94€. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Con lo stesso sconto troviamo anche la versione da 512GB, ma il prezzo sale a 1105,63€. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni.

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Plus – 512GB

Sempre in offerta con uno sconto del 18% troviamo anche il top del top, cioè il Galaxy S23 Ultra. Grazie allo sconto disponibile oggi risparmi più di 300€ sulla versione da 512GB e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Una promo da non farsi scappare.

Galaxy S23 Ultra

Se, invece, siete alla ricerca di uno smartphone dalle dimensioni un po’ più contenute, il Galaxy S23 "normale" è quello perfetto per voi. Oggi è in offerta a un prezzo di 979€, con uno sconto di 60€ rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico. C’è sempre la possibilità di pagarlo in 12 rate da 81,59€ al mese a tasso zero. Anche in questo caso è disponibile in più colorazioni.

Galaxy S23 – 256GB