Galaxy S25 Ultra, offerta speciale su Amazon: computer in regalo e prezzo crollato

Da oggi trovi lo smartphone premium di Samsung in promo con uno sconto eccezionale che ti fa risparmiare più di 400 euro e ricevi in regalo il Galaxy Book4 dal costo di 500 euro.

Torna la premiata ditta "Amazon-Sasmung". Dopo l’ottimo successo della promo di inizio mese di giugno che permetteva a chi acquistava un Galaxy S25 Ultra di ricevere un Galaxy Book4 con processore i3, il produttore sudcoreano ha deciso di prolungare l’iniziativa per ancora qualche giorno. E lo stesso ha fatto Amazon abbassando il prezzo dello smartphone premium al minimo storico grazie all’ottimo sconto del 26%. Oggi trovi il Galaxy S25 Ultra nella versione con 512 gigabyte di memoria interna in offerta e risparmi più di 400 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica e speciale che non devi assolutamente farti scappare.

Lo smartphone di Samsung è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Nel mondo Android è difficile trovare di meglio: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite di ultima generazione e un comparto fotografico composto da ben 4 sensori posteriori con obiettivo principale da ben 200 megapixel. E non manca la classica ciliegina sulla torta: la S Pen che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale e in uno strumento per lavorare mentre sei in viaggio. Non farti scappare questa opportunità: puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Partiamo dall’offerta sul prezzo. Da oggi il Galaxy S25 Ultra è disponibile in promo speciale con uno sconto del 26% e lo paghi 1199 euro. Per la versione da 512 gigabyte si tratta del prezzo più basso registrato nell’ultimo periodo. Risparmi più di 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 99,92 euro al mese. Condizioni d’acquisto uniche e che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

L’offerta non finisce qui. Comprando lo smartphone oggi e registrando la prova d’acquisto sul sito del produttore sudcoreano si può ricevere in regalo il Galaxy Book4 con processore i3, computer portatile dal valore commerciale di poco inferiore ai 500 euro. Una volta ricevuto lo puoi anche rivendere a un buon prezzo e abbattere la spesa sostenuta per l’acquisto dello smartphone.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione seno sempre quattordici. Affrettati: le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori smartphone Android (e non solo) disponibili oggi sul mercato. Il Galaxy S25 Ultra è uno smartphone unico nel suo genere e con caratteristiche uniche che non trovi su altri dispositivi. Come ad esempio la presenza della S Pen, il pennino "magico" di Samsung che lo rende ancora più utile nel mondo del lavoro. Oppure il sistema Galaxy AI potenziato con le ultime tecnologie sviluppate dal colosso sud-coreano. Grazie al sistema di intelligenza artificiale hai tanti strumenti utili che ti semplificano la vita di tutti i giorni: puoi tradurre in tempo reale, effettuare ricerche sul web con un semplice tocco sullo schermo oppure riassumere interi documenti in pochi secondi. Il tutto disponibile gratuitamente e in continua evoluzione.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy S25 Ultra è la sintesi perfetta di potenza e stile. Partiamo dal primo elemento che cattura l’attenzione: il display. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità tocca picchi elevatissimi. Perfetto sia per vedere film e serie TV, giocare e fare tutto quello che vuoi. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Inutile dire che puoi utilizzare tutte le app che vuoi senza nessun tipo di problema di rallentamento.

L’altro punto forte dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera unica sul mercato. Sensore principale da 200 megapixel accompagnato dal nuovo obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Oltre alle caratteristiche tecniche, il comparto fotografico offre anche tante funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per rendere ogni scatto e ogni video un capolavoro.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che puoi ricaricare rapidamente. Uno smartphone veramente unico nel suo genere, come l’offerta che trovi oggi su Amazon.

