Galaxy Tab S6 Lite: grande sconto per il tablet con pennino

Quando un prodotto è ben riuscito, il suo valore dura nel tempo. Vale anche per i dispositivi elettronici, in particolare per i tablet che, a differenza degli smartphone, hanno un ciclo di vita abbastanza lungo. Quando si compra un tablet, quindi, è sempre una buona idea guardare ai modelli degli anni precedenti perché è molto probabile trovare tra quelli l’offerta giusta.

Esempio ed emblema di questo ragionamento è il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite: annunciato da Samsung a maggio 2020, in teoria è un dinosauro a quasi due anni dal lancio ma, in pratica, è ancora una scelta molto valida se acquistato al prezzo giusto. Questo perché ha una scheda tecnica molto equilibrata, il supporto al pennino, delle discrete fotocamere e una batteria valida. Con queste caratteristiche, quando il prezzo di Galaxy Tab S6 Lite scende abbastanza, è sempre una buona idea comprarlo. E, per fortuna, adesso il prezzo di Galaxy Tab S6 Lite è sceso e anche di parecchio e, di conseguenza, chi è in cerca di un tablet “generalista“ forse lo ha già trovato.

Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica di Galaxy Tab S6 Lite, come per tutte le versioni “lite" dei dispositivi elettronici, non è mai stata “da urlo“. Neanche quando fu lanciato. Si tratta di un tablet da 10,4 pollici, con schermo TFT con risoluzione WUXGA+ (1.200×2.000 pixel) compatibile con il pennino S Pen di Samsung.

Sotto la scocca batte il SoC Exynos 9611, paragonabile per prestazioni ad un Qualcomm Snapdragon 665 o ad un MediaTek Helio G70, con 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria di archiviazione.

La fotocamera posteriore è una 8 MP grandangolare, HDR, in grado di girare video in Full HD a 30 frame al secondo. La frontale è da 5 MP (anche lei 1080p@30fps). La batteria è da 7.040 mAh, con ricarica da 15W.

Galaxy Tab S6 Lite: l’offerta Amazon

Come è facile capire se si mastica un po’ di specifiche tecniche, quelle del Galaxy Tab S6 Lite descrivono un tablet buono per il lavoro da casa leggero, la visione di contenuti in streaming, la navigazione Web, l’uso dei social. Il classico tablet da casa, che va bene anche per far giocare i bambini (non è neanche troppo grande).

Il prezzo, quindi, è determinante per un dispositivo del genere: i 399,90 euro di listino oggi, nel 2022, sono decisamente troppi ma l’offerta Amazon a 289 euro (-110 euro, -28%), con il pennino incluso e con il prodotto venduto e spedito da Amazon, è decisamente da prendere in considerazione.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen – Versione 4/64 GB