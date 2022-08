Galaxy Tab S8: il vero anti iPad è in super sconto

Chi dice tablet dice iPad, così si è pensato per moltissimi anni visto che, nel mondo Android, nessun produttore ha nemmeno provato, per lunghi anni, a raggiungere i livelli dei tablet di Apple. Poi è arrivata Samsung, che ha deciso di interrompere questo dominio con la sua linea di tablet Galaxy S: prima i Galaxy Tab S7, oggi anche i Galaxy Tab S8.

Se c’è un tablet Android che può realmente competere, per qualità, prestazioni, design e funzioni, con gli iPad e iPad Pro, infatti, è proprio il Samsung Galaxy Tab S8, disponibile in tre modelli (ognuno dei quali in versione solo WiFi o anche 5G): Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, rispettivamente con schermo da 11, 12,4 e 14,6 pollici. Si tratta di tablet belli, potenti, con un ottimo schermo e un ottimo pennino S Pen, con un solo grande difetto: costano moltissimo (proprio come gli iPad). Per questo c’è da festeggiare, adesso, per l’offerta Amazon in corso su Samsung Galaxy Tab S8. Lo sconto riguarda sia la versione 5G che quella solo Wi-Fi, ma solo i modelli con 128 GB di spazio di archiviazione.

Galaxy Tab S8: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Tab S8 è stato annunciato a marzo 2022 ed è il modello di base della triade Tab S8. Dotato di uno schermo LCD da 11 pollici e 120 Hertz di refresh, è anche il più piccolo dei tre. La versione europea ha il chip Samsung Exynos 2200, il top di gamma di quest’anno, 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotocamere posteriore è formato da un sensore principale da 13 MP f/2.0 grandangolare e uno da 6 MP ultragrandangolare f/2.2. E’ possibile registrare video fino a 4K e 60 frame per secondo. Stessa possibilità anche per la fotocamera frontale, da 12 MP f/2.4 ultrawide.

La batteria è molto capiente: pari a 8.000 mAh di capacità, con ricarica a 45 watt massimi. Il sistema operativo è Android 12, con aggiornamento garantito ad Android 13 (e oltre).

Come per quasi tutti i tablet di Samsung, e non solo di Samsung, il Galaxy Tab S8 è disponibile con connessione cellulare (in questo caso 5G), o con la sola connessione Wi-Fi. Entrambi i modelli sono in sconto su Amazon.

Galaxy Tab S8: offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab S8, in versione 8/128 GB con connessione 5G ha un prezzo di listino di 949 euro, mentre la versione solo Wi-Fi costa 799 euro. I colori disponibili sono tre: graphite (nero), pnk gold (rosa) e silver (argento) e gli sconti in corso su Amazon variano leggermente in base al colore.

Ecco tutti i prezzi attuali, con sconti fino a 220 euro, da prendere al volo finché dura l’offerta:

Samsung Galaxy Tab S8 – Versione 8/128 GB solo WiFi – Colore Graphite

Samsung Galaxy Tab S8 – Versione 8/128 GB solo WiFi – Colore Pink Gold

Samsung Galaxy Tab S8 – Versione 8/128 GB solo WiFi – Colore Silver

Samsung Galaxy Tab S8 – Versione 8/128 GB 5G e WiFi – Colore Graphite

Samsung Galaxy Tab S8 – Versione 8/128 GB 5G e WiFi – Colore Pink Gold

Samsung Galaxy Tab S8 – Versione 8/128 GB 5G e WiFi – Colore Silver