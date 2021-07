Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2, svelati i prezzi: quanto costano

Manca poco più di un mese al Galaxy Unpacked, l’evento dal quale verranno fuori alcuni dei nuovi dispositivi con cui Samsung affronterà quel che resta del 2021 e parte del 2022. Come abbiamo sottolineato in più occasioni mancherà la gamma Samsung Galaxy Note, ma l’evento non sarà povero di contenuti o meno interessante che in passato.

A tenere viva l’attenzione di fan e appassionati ci saranno i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, e senza l’altrettanto atteso Galaxy S21 FE che arriverà in un secondo momento non sono previste altre novità sul fronte degli smartphone. Ce ne saranno – e di importanti – tra i dispositivi da indossare, con il debutto delle linee Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic. Il passaggio sarà per certi versi epocale: Samsung infatti abbandonerà il sistema operativo Tizen, sviluppato in casa e utilizzato per anni a bordo di smartwatch e indossabili in genere, per sposare Wear OS di Google con un’interfaccia utente che ricorderà molto la One UI di telefoni e tablet di Seul. Sarà una nuova era, sia per Samsung che per Wear OS.

I possibili prezzi degli smartwatch Samsung

Le indiscrezioni si concentrano oggi su uno degli aspetti più importanti in assoluto, quello che forse determina più di altri il successo o l’insuccesso di un prodotto al di là delle caratteristiche: il prezzo.

Secondo le informazioni più recenti, Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe essere proposto con cassa di due dimensioni, da 40 e da 44 millimetri. La prima dovrebbe avere un prezzo di attacco di 350 euro mentre la seconda costerebbe appena 30 euro in più, arrivando quindi a 380 euro.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic invece è atteso ad un costo maggiore, se non altro per le differenti dimensioni della cassa che lo renderanno più grande, sebbene di poco, rispetto alla variante “standard".

Galaxy Watch 4 Classic da 42 millimetri dovrebbe costare 470 euro, quella da 46 millimetri invece con i suoi 30 euro in più ci si attende che sfiori la soglia dei 500 euro. Dovrebbe pure esordire, ammette la fonte, una variante da 44 millimetri, sulla quale però mancano le anticipazioni sui prezzi: se davvero dovesse arrivare ci sarebbe da attendersi una richiesta di mezzo tra le due, quindi un prezzo tra i 480 ed i 490 euro.

Galaxy Buds in linea con AirPods

Se i rumor finora ci hanno visto bene, allora al Galaxy Unpacked dell’11 agosto scoccherà pure l’ora dei Samsung Galaxy Buds 2, la revisione degli auricolari true wireless dell’azienda coreana. Voci di corridoio indicano un prezzo di 180 euro, che sarebbe perfettamente in linea con quello del riferimento del settore, le AirPods di Apple.

Va detto, a scanso di equivoci, che nonostante le fonti siano piuttosto sicure ed i prezzi realistici, non c’è nulla di ufficiale in queste voci. Si tratta di indiscrezioni, che potrebbero essere corrette come potrebbero non esserle. Nei prossimi giorni potremmo saperne di più, ma per avere informazioni certe bisognerà attendere il Galaxy Unpacked dell’11 agosto.