Galaxy Watch5, il prezzo continua a crollare: sconto incredibile

C’è un orologio che continua a scendere di prezzo e lo fa inesorabilmente. E questo normalmente non farebbe notizia, ma stiamo parlando del nuovissimo Samsung Galaxy Watch5 e per questo motivo è degno di interesse. Si tratta, infatti, dell’ultimo orologio smart lanciato sul mercato dall’azienda sudcoreana e come la versione dello scorso anno ha funzionalità e caratteristiche uniche. E soprattutto un prezzo che continua a scendere inesorabilmente.

Oggi lo troviamo in offerta su Amazon con un super sconto del 25% che fa risparmiare più di 80€ sul prezzo di listino. Un super prezzo per un orologio con davvero pochi eguali. È uno dei pochi ad avere un sistema avanzatissimo per il monitoraggio della salute, con la possibilità anche di misurare la propria composizione corporea. E, inoltre, supporta più di 90 attività fisiche. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente direttamente nella pagina prodotto. L’offerta non ha una data di scadenza e in questi giorni il prezzo sta fluttuando molto, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Galaxy Watch5: le funzionalità

Sul mercato oramai c’è un’offerta di smartwatch davvero elevata e per emergere è necessario avere funzionalità uniche. Esattamente quelle che troviamo sul nuovissimo Galaxy Watch5. Samsung ha perfezionato il già ottimo lavoro fatto con il modello precedente ed è andata a migliorare singoli aspetti, quasi tutti legati al monitoraggio del proprio stato di salute. Vediamo nel dettaglio.

Grazie alla presenza del sensore 3 in 1 Samsung BioActive, l’orologio è in grado di tenere sotto controllo tre aspetti fondamentali: la quantità di grasso, di muscoli e di acqua presenti nel proprio corpo, l’attività del proprio cuore (ECG) e i battiti cardiaci. In caso di dati anomali si viene immediatamente avvertiti ed è possibili analizzare i dati sullo smartphone. Grossi miglioramenti anche per il monitoraggio del sonno: la funzionalità ora è in grado anche di consigliare l’orario migliore per andare a dormire, rileva il russamento e fornisce un report completo sul riposo notturno.

Non manca un supporto completo anche per le attività fisiche. Sull’orologio troviamo più di 90 allenamenti, tra cui tutti i grandi classici come la corsa, la bici, il nuoto (è anche impermeabile) e le escursioni. I dati possono essere condivisi anche con i propri amici ed è possibile sfidarli per vedere chi raggiunge risultati migliori.

Passando alle caratteristiche un po’ più tecniche, l’orologio ha uno schermo da 1,4" con ottima luminosità e che può essere letto anche sotto la luce del sole. Lo si può personalizzare anche scegliendo i diversi quadranti disponibili sull’orologio. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google personalizzato direttamente dagli ingegneri Samsung. Rispetto allo scorso anno è migliorata anche l’autonomia e la ricarica è molto più veloce.

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch5: oggi lo troviamo a un prezzo di 247,18€, con uno sconto di ben il 25% rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 49,44€ al mese. Per un orologio con queste caratteristiche e funzionalità si tratta di un’offerta davvero interessante e sarebbe un errore lasciarselo sfuggire. Inoltre, è già disponibile nei magazzini di Amazon e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime. Per il reso ci sono a disposizione i classici 30 giorni.

