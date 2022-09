Galaxy Watch 5, offerta sconvolgente: minimo storico

Nel classico evento di agosto, Samsung ha presentato la sua nuova linea di smartwatch per la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. Il Galaxy Watch 5 segue il solco già tracciato dai modelli precedenti, ma fa un ulteriore salto in avanti per quanto riguarda il monitoraggio della salute e del sonno. Si tratta di orologi premium, con sensori di ultima generazione in grado di monitorare tanti aspetti differenti, compresa la composizione del proprio corpo. Dal suo debutto sul mercato il Galaxy Watch 5 ha già stupito per funzionalità e caratteristiche, ma oggi lo fa anche per il prezzo.

Infatti, a poco più di un mese dall’uscita sul mercato, lo smartwatch è già in offerta al minimo storico. E si tratta anche di un super sconto, tenendo in considerazione il fatto che è uscito da pochissimo. Lo troviamo su Amazon con uno sconto del 25% che fa risparmiare poco meno di 100€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. L’offerta è davvero molto interessante e infatti negli ultimi giorni è tra gli orologi più venduti sul sito di e-commerce. Per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: se siete alla ricerca di un vero smartwatch top, questo è il modello che fa per voi.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Watch 5: le funzionalità e la scheda tecnica

Se il Galaxy Watch 4 si è fatto apprezzare per le ottime funzionalità offerte, il nuovo Galaxy Watch 5 fa lo stesso. Il nuovo smartwatch premium di Samsung, infatti, parte dall’ottima base dello scorso anno e aggiunge funzionalità pensate per migliorare il monitoraggio della salute. Vediamole nel dettaglio.

Il punto nevralgico del Galaxy Watch 5 è il sensore Samsung BioActive, in grado di raccogliere dati su diversi parametri vitali. Si tratta di un sensore 3 in 1: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore ECG e sensore ottico del battito cardiaco. La prima funzione permette di misurare la composizione corporea, cioè la quantità di grasso, di acqua e di muscoli scheletrici presenti nel nostro corpo. Il sensore ECG, invece, traccia in tempo reale la salute del nostro cuore e va alla ricerca di eventuali anomalie. Il sensore ottico misura ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca. Le novità non si fermano qui. Samsung ha migliorato anche il monitoraggio del sonno, con un’analisi anche più approfondita del riposo notturno. Ti suggerisce a che ora andare a dormire, rileva il russamento e traccia le varie fasi del sonno (veglia, sonno leggero, sonno profondo e REM).

Per gli amanti del fitness troviamo a disposizione più di 90 modalità sportive, tra cui tutte quelle più importanti, come la corsa, la bici e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Tutti i dati degli allenamenti vengono raccolti dall’orologio e possono essere analizzati con tutta calma per capire come migliorare le proprie performance.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella più grande con schermo da 44mm. Il design del Galaxy Watch 5 è classico e moderno allo stesso tempo. Il quadrante ha una forma circolare ed è possibile personalizzarlo utilizzando una delle tante watch faces disponibili gratuitamente. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google e anche le app della suite dell’azienda di Mountain View, come ad esempio Google Maps e Google Assistente. Migliorata anche l’autonomia della batteria e c’è il supporto alla ricarica rapida.

Galaxy Watch 5 da 44mm in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy Watch 5 è disponibile in offerta a un prezzo di 246,34€, con uno un ottimo sconto del 25% rispetto a quello di listino. Per l’orologio smart di Samsung si tratta del prezzo più basso di sempre e di una delle migliore offerte di tutto il web. Si risparmiano poco più di 80€ sul prezzo di listino, un’ottima cifra per un dispositivo uscito sul mercato da poco più di un mese. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 49,27€ al mese. La consegna avviene in tempi piuttosto rapidi, anche meno di 24 ore per i clienti Prime.

Galaxy Watch 5