Galaxy Watch 5, il prezzo continua a scendere: nuovo minimo storico

Uno degli smartwatch più richiesti e desiderati usciti in questo 2022 continua a scendere di prezzo. E lo fa in modo deciso, con uno sconto sostanzioso che lo rende un vero best buy. Stiamo parlando del Galaxy Watch 5, orologio smart lanciato da pochi mesi da Samsung e che subito si è fatto apprezzare per alcune caratteristiche e funzionalità veramente uniche. Una di queste è sicuramente il sensore Samsung BioActive 3 in 1 che svolge tre funzioni molto utili per la salute: analisi dell’impedenza bioelettrica, app ECG per misurare l’impulso elettrico del cuore e la frequenza cardiaca in tempo reale. Insomma, il compagno ideale per chi vuole tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute.

Tornando, invece, al discorso con cui abbiamo iniziato, oggi troviamo il Galaxy Watch 5 in offerta con un super sconto del 32% che fa risparmiare sul prezzo di listino più di 100€. Per l’orologio smart di Samsung si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi per un orologio smart su tutto il web. Per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Difficile chiedere di più. Per acquistarlo spedito e venduto direttamente da Amazon è necessario cliccare qui.

Galaxy Watch 5: la scheda tecnica

Samsung è diventata oramai un punto di riferimento anche nel settore degli smartwatch e il merito è di dispositivi come il Galaxy Watch 5 che fondono il meglio della tecnologia con un design elegante e versatile.

L’ultima versione dell’orologio smart dell’azienda sudcoreana segue il solco tracciato dal modello precedente e va a migliorare singoli aspetti, come ad esempio le tecnologie per il monitoraggio della salute e l’autonomia della batteria. Per quanto riguarda la salute, troviamo il sensore Samsung BioActive che è in grado di effettuare un’analisi accurata del proprio corpo fornendo le percentuali di massa grassa, massa magra e dei muscoli scheletrici. Inoltre, permette di effettuare un ECG per controllare la salute del proprio cuore. In caso di qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti. Non manca il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Rispetto al modello precedente è stato migliorato anche il monitoraggio del sonno con un’analisi accurata del riposo notturno e un report da poter analizzare per capire come migliorare.

Il modello che troviamo in offerta è quello più grande con schermo da 1,4". Il display ha una risoluzione molto elevata e si legge bene anche sotto la luce del sole. Il quadrante può essere personalizzato con una delle tante watch faces messe a disposizione direttamente da Samsung. Grandi miglioramenti anche per quanto riguarda le app per lo sport: troviamo più di 90 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, trekking e anche nuoto (l’orologio è anche impermeabile).

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google personalizzato da Samsung con le sue app. Questo permette di accedere anche alle applicazioni della suite di Mountain View, come ad esempio Google Fit o Google Maps. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia maggiore rispetto al passato e si riesce a coprire quasi una settimana (dipende dall’utilizzo che se ne fa).

Galaxy Watch 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy Watch 5 da 44mm in promo esclusiva a un prezzo di 223,20€ con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon: 5 rate da 44,64€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

