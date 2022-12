Galaxy Watch 5 Pro al minimo storico: l’offerta è irrinunciabile

Con Natale sempre che si avvicina cominciano ad apparire su Amazon offerte sempre più interessanti per i prodotti più desiderati dagli utenti. Uno di questi è sicuramente il Galaxy Watch 5 Pro, orologio smart lanciato quest’anno dall’azienda sudcoreana e che risulta essere una vera novità. Samsung, infatti, per la nuova lineup di smartwatch ha abbandonato il modello Classic e ha inaugurato la nuova linea di orologi Pro. E nessun aggettivo poteva essere più azzeccato. Lo smartwatch, infatti, è pensato per chi vuole un qualcosa in più, sia in fatto di resistenza sia di funzionalità. È la risposta di Samsung a dispositivi pensati per l’avventura e che tanto vanno di moda in questi ultimi mesi.

Se siete alla ricerca di uno smartwatch da acquistare o da regalare per Natale, impossibile non pensare al Galaxy Watch 5 Pro, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. Il dispositivo, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 32% e si risparmiano più di 150€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Cosa chiedere di più a un wearable che ha veramente pochi rivali sul mercato e che costa molto meno rispetto alla concorrenza?

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch 5 Pro: la scheda tecnica e le funzionalità

In un dispositivo come il Galaxy Watch 5 Pro, oltre alle caratteristiche tecniche che restano di primaria importanza, bisogna concentrarsi soprattutto sulle funzionalità.

Lo smartwatch è pensato per chi ama l’avventura e che allo stesso tempo vuole un dispositivo versatile da poter utilizzare nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo è stato realizzato con materiali premium: cristallo zaffiro per il quadrante circolare e cassa in titanio in grado di resistere anche alle condizioni più estreme. Questo lo rende super resistente e adatto al trekking e alle passeggiate in montagna. È disponibile anche l’utilissima funzione Route Workout che permette di importare percorsi di allenamento in formato GPX dallo smartphone direttamente all’orologio, sincronizzando così la lista dei propri percorsi preferiti, senza la paura di perdersi nei sentieri di montagna.

Queste funzionalità sarebbero inutili senza degli ottimi sensori che monitorano la salute e le attività sportive. Non a caso a bordo troviamo il Samsung BioActive, un sensore 3 in 1 in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l’impulso elettrico del cuore ed effettua anche l’analisi dell’impedenza bioelettrica. Soprattutto quest’ultima funzione è unica nel suo genere: lo smartwatch misura la percentuale di massa grassa, il peso dei muscoli scheletrici e la percentuale di acqua. E per gli amanti dello sport, sono presenti più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutti quelli dedicati all’avventura all’aperto.

Se avete problemi di sonno, non dovete preoccuparvi. Lo smartwatch monitora il vostro riposo e fornisce un report dettagliato sulla qualità, offrendovi anche dei consigli su come migliorare il sonno. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato direttamente da Samsung. Questo permette l’accesso alla suite di app di Mountain View, compreso Google Fit. Chiudiamo con la batteria che è la più grande tra tutte quelle presenti su un orologio Samsung.

Galaxy Watch 5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per il Galaxy Watch 5 Pro di Samsung: oggi lo troviamo a un prezzo di 341,08€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio è notevole e supera i 150€. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 68,22€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e lo si riceve nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

