Galaxy Watch 6, passo indietro nel design: torna un dettaglio del passato

I nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 avranno una delle caratteristiche più amate dei modelli più vecchi, ovvero la ghiera girevole presente fino al Galaxy Watch 3 e poi sparita con le generazioni 4 e 5. A darne notizia è il tipster coreano @SuperRoader , che ha rivelato l’intenzione dell’azienda di riporre la ghiera girevole almeno sul modello Galaxy Watch 6 Pro.

Watch 6, ritorno alle origini

La ghiera girevole è stata da subito una delle caratteristiche tecniche che più sono piaciute agli utenti che la trovavano comoda e semplice da utilizzare per attivare alcune funzioni dello smartwatch. Facendo un minimo di resistenza alla pressione, infatti, la ghiera girevole limita moltissimo i falsi tocchi che attivano inavvertitamente l’interfaccia.

Nonostante l’amore dimostrato dai fan per questo dettaglio di design, Samsung aveva deciso di mandarla in soffitta con il lancio della serie Galaxy Watch 4, optando per una più moderna ghiera touch fissa a sfioramento, e confermando questa scelta anche su Galaxy Watch 5.

La ghiera girevole era anche un segno distintivo degli smartwatch Galaxy, un dettaglio stilistico e quando mai utile che Samsung aveva introdotto fin dalla prima generazione, lanciata nel lontano 2015 e che è sopravvissuta a cambi di sistema operativo e a nuovi design fino alla serie Galaxy Watch 4, quando questa è stata proposta solo sul modello "Classic" per poi sparire definitivamente nei modelli della famiglia Galaxy Watch 5.

Ghiera girevole sul Watch 6 Pro

Il tipster specifica che nelle intenzioni di Samsung la ghiera girevole sarà una delle caratteristiche che contraddistinguerà il modello Galaxy Watch 6 Pro. Questa scelta però potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi, e non sarà una sorpresa se Samsung la dovesse proporre anche per il Galaxy Watch 6 standard.

Oltre al ritorno della ghiera girevole, abbiamo altre anticipazione sulla nuova famiglia di smartwatch Samsung. Il modello Galaxy Watch 6 Pro sarà proposto in due dimensioni della cassa, rispettivamente da 40 e 44 millimetri, offrendo così un’alternativa a chi ha il polso molto sottile (donne incluse). Ci saranno anche due dimensioni per il Galaxy Watch 6 Classic, rispettivamente da 42 e 46 millimetri.

Una delle critiche rivolte al Galaxy Watch 5 era la sua unica dimensione da 45 mm, che poco si adatta a chi ha polsi piccoli e che ha spinto alcuni utenti a orientarsi verso altri smartwatch di dimensioni più contenute. La risposta di Samsung, dunque, è stata quella di progettare il Watch 6 con ben 4 dimensioni di cassa diverse: 40, 42, 44 e 46 millimetri.

Samsung Galaxy Watch 6: la batteria

A queste 4 dimensioni della cassa corrisponderanno diverse capacità della batteria: il Galaxy Watch 6 da 40 mm avrà una batteria da 300 mAh, che salirà a 425 mAh per il Galaxy Watch 6 44 mm. Stessa capacità da 300 mAh per il Galaxy Watch 6 Classic da 42 mm, mentre per quanto riguarda il Galaxy Watch 6 Classic da 46mm la capacità della batteria è al momento sconosciuta.

In attesa di ulteriori informazioni riguardo a quest’ultima batteria è da notare come nella certificazione non compaia il nome Galaxy Watch 6 Pro. Alcuni rumor infatti dicono che la questo sarà declinato con il nome "Classic" e quindi sarà questo il modello con la ghiera girevole.

Infatti, la batteria del modello da 42 mm è nettamente più piccola di quella presente nel Galaxy Watch 5 Pro che è di 590 mAh. Questa riduzione della capacità della memoria pare infatti sia dovuta al fatto che non essendoci una ghiera digitale l’autonomia, anche con una batteria più piccola rimarrà tale e quale se non addirittura superiore al modello attualmente in vendita.