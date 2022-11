Galaxy Watch: la misurazione della massa grassa funziona

Uno degli indicatori di salute più popolari è il BMI (Body Mass Index), il cui scopo è informare sul rapporto tra altezza e peso, grazie al quale possiamo valutare se il nostro peso è "normale". Tuttavia, questa non è una misurazione perfetta, perché non tiene conto di molti aspetti, ad esempio la muscolatura.

Per questo motivo è molto più efficace la misurazione della cosiddetta "BIA" (Body Indipendence Analysis), che in italiano si può tradurre con il termine medico di "impedenziometria". Grazie agli impulsi elettrici inviati al corpo, questa misurazione è in grado di misurare il contenuto di acqua e, di conseguenza, la massa grassa e la massa magra (i muscoli).

La BIA con lo smartwatch?

Sfortunatamente, fino a poco tempo fa, misurazioni accurate di questo tipo erano possibili solo presso uno studio medico o un laboratorio dotati di costose apparecchiature. Adesso, invece, alcuni smartwatch di ultima generazione includono al loro interno un vero e proprio impedenziometro. Un esempio sono il Samsung Galaxy Watch4, e il Galaxy Watch 5.

Tuttavia, molte persone hanno messo in dubbio le misurazioni effettuate dall’orologio. È possibile che un piccolo dispositivo al polso svolga lo stesso lavoro dell’enorme attrezzatura da laboratorio normalmente utilizzata per tale ricerca? A quanto pare sì.

Galaxy Watch: la BIA è accurata

A questa domanda hanno deciso di rispondere gli scienziati della Louisiana State University, che hanno condotto test comparativi delle misurazioni effettuate dagli smartwatch Samsung e dalle apparecchiature cliniche a loro disposizione. La sperimentazione è stata effettuata su 75 volontari che hanno misurato la loro composizione corporea sia con uno smartwatch sia con i raggi X e altri strumenti di laboratorio.

I test hanno dimostrato che le misurazioni del Galaxy Watch 4 corrispondono al 97% di quelle delle apparecchiature di laboratorio, mentre questo rapporto sale al 98% per il Galaxy Watch 5. In poche parole significa che le misurazioni della BIA fatte da questi piccoli ed economici dispositivi sono molto accurate e affidabili.

Inoltre, è possibile aumentare la precisione di queste misurazioni seguendo le raccomandazioni di Samsung. Secondo l’azienda, vengono migliorate effettuando misurazioni ogni giorno alla stessa ora. La precisione si perfeziona anche facendola a stomaco vuoto e dopo essere andati in bagno, prima di fare attività fisica e dopo aver rimosso tutti gli oggetti metallici dal corpo.