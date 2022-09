Galaxy Watch4 Classic, il prezzo crolla: costa la metà

Uno dei segreti per risparmiare sull’acquisto di un nuovo dispositivo è puntare su modelli usciti sul mercato da un po’ di tempo e con una nuova versione già presentata. In casi del genere il prezzo del prodotto può letteralmente crollare e raggiungere uno sconto anche del 50%. Ed è esattamente quello che è accaduto al Galaxy Watch4 Classic da 42mm che oggi troviamo su Amazon con uno sconto super del 47% che fa risparmiare poco più di 170€. Per lo smartwatch si tratta di una super promo: sebbene sia uscito da un po’ di tempo resta ancora uno dei migliori sul mercato, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un orologio che abbini alle funzionalità avanzate un design classico.

Proprio il design che richiama gli orologi di un tempo rende il Galaxy Watch4 Classic un orologio versatile che si può utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia durante gli allenamenti, grazie al supporto a più di 90 modalità sportive. Uno dei punti forti del dispositivo, però, sono i sensori dedicati al monitoraggio della salute: il Galaxy Watch4 Classic è uno dei pochi smartwatch in grado di misurare la composizione corporea. Ed è anche il primo smartwatch realizzato da Samsung a utilizzare il sistema operativo WearOS di Google. Insomma, un orologio con pochi eguali e che oggi troviamo anche in offerta a un prezzo incredibile.

Galaxy Watch4 Classic: le funzionalità e la scheda tecnica

Per ricevere il bollino "Amazon’s Choice" si devono rispettare requisiti piuttosto stringenti che riguardano la qualità del dispositivo. Requisiti pienamente soddisfatti dal Galaxy Watch4 Classic che infatti sfoggia nella propria pagina prodotto il bollino di qualità di Amazon. E per capire il motivo basta vedere la scheda tecnica con le funzionalità dell’orologio smart di Samsung.

La versione in offerta è quella più piccolina con schermo da 42mm. Il design si caratterizza per uno stile classico, sottolineato anche dalla presenza di una ghiera rotante. Lo smartwatch si presta a qualsiasi situazione e si adatta a qualsiasi outfit, da quelli più formali a quelli più sportivi. Il merito è anche della possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces disponibili.

Una delle caratteristiche che contraddistingue lo smartwatch è la presenza di sensori di ultimissima generazione in grado di tenere traccia della propria salute e dell’attività fisica. Come ad esempio il sensore Samsung BioActive che permette di misurare la composizione del proprio corpo, compresa la percentuale di grassi, di acqua e di muscoli scheletrici. Non manca il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per chi ha problemi di sonno, c’è una funzione dedicata al monitoraggio del sonno con un report completo sulla qualità del proprio riposo e consigli su come migliorarlo. Per quanto riguarda lo sport, invece, l’orologio smart supporta più di 90 allenamenti, tra cui la corsa, il ciclismo e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri).

L’altra grande novità del Galaxy Watch4 Classic è la presenza del sistema operativo WearOS di Google, ottimizzato appositamente dagli ingegneri Samsung. Questo rende l’orologio ancora più funzionale e con la possibilità di accedere direttamente ai servizi della suite Google.

Galaxy Watch4 Classic in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartwatch di Samsung è in offerta su Amazon a un prezzo di 194,53€ con uno sconto di ben il 47% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 170€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente le regole per capire come funziona). L’orologio smart è già disponibile e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.