Galaxy Watch4 Classic: il modello LTE da 46 mm è al minimo storico

Per chi cerca uno smartwatch che sia un vero e proprio compagno di vita, oggi c’è un’offerta davvero interessante dedicata al Galaxy Watch4 Classic modello LTE da 46 mm: il prezzo del device è al minimo storico con il -40% di sconto. Il dispositivo di Samsung è, ovviamente, ricchissimo di funzionalità smart per il monitoraggio della salute.

L’orologio intelligente del colosso sudcoreano offre specifiche e tecnologie all’avanguardia, gestite dal sistema operativo WearOS 3 di Google. Una delle carte vincenti del Galaxy Watch4 Classic modello LTE da 46 mm e il look e i materiali utilizzati, che trasformano il dispositivo in un prodotto che non passa inosservato, molto robusto e resistente. L’offerta che gli dedica Amazon oggi è, quindi, da prendere al volo: avere a disposizione uno sconto di quasi 200 euro su questo smartwatch non è facile.

Galaxy Watch4 Classic LTE 46 mm: caratteristiche tecniche

Il Galaxy Watch4 Classic ha a bordo il processore Samsung Exynos W920, che assicura consumi ridotti per via del processo produttivo a 5 nm con cui è costruito. Il sistema operativo è Google Wear OS 3.0 e le memorie sono 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione.

Uno degli assi nella manica di questo device è il display Super AMOLED da 1,4 pollici, con risoluzione 450×450 pixel, protezione Gorilla Glass e sistema always-on-display. Il modello in offerta è la versione LTE (è possibile collegarlo a una eSim), la batteria è da 361 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Il Galaxy Watch4 Classic LTE utilizza il sensore Samsung BioActive per misurare in pochi secondi la composizione corporea: l’utente potrà osservare la percentuale di grasso, l’acqua e i muscoli scheletrici del suo corpo. Presenti anche delle opzioni per il controllo della pressione sanguigna e l’ECG, oltre al monitoraggio del sonno.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività sportive, invece, il Samsung Galaxy Watch4 Classic può aiutarci a fare bene e a misurare ben 90 sport diversi, dalla corsa al nuoto (il dispositivo è impermeabile fino a 50 metri), fino ad arrivare all’attività a corpo libero e al ciclismo.

Galaxy Watch4 Classic LTE 46 mm: l’offerta di Amazon

Amazon ha deciso di dedicare oggi un’offerta incredibile al Galaxy Watch4 Classic LTE da 46 mm. Si tratta di un prezzo stracciato, se paragonato a quello di listino: in effetti si passa dai 449 euro a soli 269 euro. (-180 euro, -40%). Si tratta del prezzo minimo storico per questo modello su Amazon.

Il dispositivo del colosso sudcoreano viene spedito e venduto direttamente da Amazon: la consegna si svolge nell’arco di una manciata di giorni e il reso può essere attuato in 30 giorni.

Samsung Galaxy Watch4 Classic – Versione LTE da 46 mm