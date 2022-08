Galaxy Watch4 Classic, il prezzo è crollato: costa meno della metà

Questo mese di luglio si è aperto con diverse offerte per gli smartwatch, dispositivi che diventano fondamentali con l’avvicinarsi delle vacanze di agosto: ci aiutano a monitorare cosa facciamo giorno dopo giorno, soprattutto se optiamo per un viaggio avventuroso e pieno di escursioni (ma vale altrettanto per chi va al mare). La promo di oggi, però, è veramente speciale e riguarda uno degli orologi più ricercati e apprezzati su Amazon. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch4 Classic (nella versione LTE), che troviamo in offerta con un super sconto del 52% che fa risparmiare più di 200€. Solo oggi lo si paga meno della metà del prezzo di listino.

Galaxy Watch4 Classic LTE

Il Galaxy Watch4 Classic è l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda sudcoreana e oltre ad avere caratteristiche e funzionalità uniche si differenzia da tutti gli altri orologi Samsung per la presenza del sistema operativo WearOS di Google. Infatti, anche Samsung ha deciso di abbracciare l’OS dell’azienda di Mountain VIew e lo ha personalizzato con le proprie app per renderlo ancora più performante. A bordo troviamo anche tutte le applicazioni e i servizi Google, con in più la possibilità di installarne di nuove.

Galaxy Watch4 Classic LTE: caratteristiche e funzionalità

Come si può intuire dal nome, il Galaxy Watch4 Classic è un orologio smart con un design ben definito, che fonde l’anima degli orologi analogici con la modernità degli smartwatch. È presente anche una ghiera girevole a 360 gradi. Il quadrante può essere personalizzato utilizzando una delle tante watch faces che troviamo sull’orologio e che si adattano al proprio stile di vita.

Il modello che troviamo in offerta è quello un po’ più piccolino tra quelli lanciati da Samsung: ha uno schermo da 42mm. Inoltre, ha anche un’altra particolarità: a bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google. Il Galaxy Watch4 Classic è il primo orologio dell’azienda sudcoreana a montare questo sistema operativo e a usufruire di tutti i servizi Google, compreso il Play Store da dove scaricare le app (l’orologio è anche LTE ed è possibile collegarlo a una eSim).

Per quanto riguarda la parte dedicata alla salute e all’attività fisica, non c’è da preoccuparsi. Le funzionalità per il monitoraggio della salute sono tantissime, grazie ai sensori di ultima generazione montati da Samsung. Ad esempio, il sensore BioActive permette di misurare in tempo reale la frequenza cardiaca e la pressione sanguina. Ma non solo. Si riesce anche a effettuare una misurazione puntuale della composizione corporea per scoprire la percentuale di grasso, di acqua e di muscoli scheletrici.

Le attività sportive supportate, invece, sono più di 90 tra cui corsa, bici, trekking e anche nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Tutti i dati vengono raccolti sull’app dello smartphone e possono essere condivisi con i propri amici per sfidarli e vedere chi raggiunge i risultati migliori.

Galaxy Watch4 Classic LTE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch4 Classic LTE che troviamo su Amazon a un prezzo di 199,90€, grazie al super sconto del 52%. Acquistandolo oggi si risparmiano 220€ sul prezzo di listino e lo si può pagare a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di pagamento. L’orologio smart è già disponibile e la consegna viene effettuata da Amazon nel giro di pochissimi giorni. Per il reso abbiamo a disposizione i classici 30 giorni.

Galaxy Watch4 Classic LTE