Galaxy Watch4 Classic, il prezzo è in picchiata: oggi lo paghi la metà

Quando esce sul mercato un nuovo dispositivo, vuol dire che è arrivato il momento giusto per acquistare la versione precedente. Infatti, nel giro di pochissime settimane vediamo il prezzo calare inesorabilmente fino a diventare un vero best buy. Ed è esattamente quello che è accaduto con il Galaxy Watch4 Classic, smartwatch top di gamma presente sul mercato da ormai circa un annetto, ma che resta ancora molto attuale. Troviamo, infatti, tutti sensori di ultima generazione che permettono sia di monitorare costantemente la salute sia di raccogliere e analizzare i dati sull’attività fisica. E il Galaxy Watch4 Classic è stato anche il primo orologio smart a misurare la composizione corporea, dati molto utili per capire alcuni parametri vitali.

Tornando ai prezzi, oggi troviamo lo smartwatch top di gamma di Samsung in offerta con un super sconto del 49% che praticamente ce lo fa pagare la metà rispetto al prezzo di listino. Il risparmio è molto sostanzioso: più di 180€. A questo prezzo il Galaxy Watch4 Classic diventa un vero best buy e uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo disponibili su Amazon. E poi con il suo design inconfondibile e allo stesso tempo classico si adatta anche a qualsiasi situazione.

Galaxy Watch4 Classic: la scheda tecnica

Samsung oramai è un punto di riferimento anche nel mercato degli smartwatch e il Galaxy Watch4 Classic ci fa capire il perché. Si tratta di un orologio intelligente super versatile: design classico, come si può intuire dal nome, con quadrante circolare e ghiera girevole. Tutto il resto, però, è altamente tecnologico, a partire dallo schermo touch da 1,3" (grandezza di 42mm) con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendone uno dei tanti disponibili sull’orologio.

Il cuore pulsante lo troviamo dentro la cassa. Grazie al sensore Samsung BioActive è possibile tenere sotto controllo diversi parametri fisici. Questo orologio è il primo a misurare la composizione del proprio corpo: puoi scoprire la percentuale di grasso, di muscoli scheletrici e anche di acqua. Altra funzionalità molto utili è il monitoraggio ECG che misura il ritmo cardiaco e la frequenza dei battiti. In caso di dati anomali l’orologio ti avverte immediatamente. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress.

Gli amanti dello sport trovano più di 90 modalità di allenamento, alcune di livello professionale. Per ogni attività sportiva si raccolgono decine di dati che possono essere analizzati direttamente sullo smartwatch o sull’app dello smartphone. È anche impermeabile fino a 50 metri e può essere utilizzato in piscina. Tutti i risultati possono essere condivisi con i propri amici e ci si può sfidare per vedere chi raggiunge le performance migliori.

Altra grande novità dell’orologio è la presenza del sistema operativo WearOS di Google. Il sistema operativo è stato personalizzato direttamente dagli ingegneri di Samsung e a bordo dell’orologio troviamo le migliori app della suite di Mountain View.

Galaxy Watch4 Classic in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta incredibile per il Galaxy Watch4 Classic: oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 187€, con uno sconto del 49% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero notevole, più di 180€. Per l’orologio smart si tratta anche del minimo storico, motivo in più per acquistarlo immediatamente. L’offerta, infatti, è davvero molto interessante e potrebbe terminare da un momento all’altro. Il nostro consiglio è di approfittarne subito, prima che termini. Lo smartwatch di Samsung è già disponibile nei magazzini Amazon e viene consegnato anche in tempi piuttosto rapidi.