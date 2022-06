Galaxy Watch4 Classic in offerta a metà prezzo: sconto esagerato

Il claim “un classico senza tempo" utilizzato da Samsung per il suo Galaxy Watch4 Classic spiega bene la filosofia di questo wearable. Uno smartwatch che associa alle funzionalità smart un design classico, tipico degli orologi analogici, compresa una ghiera girevole. Oggi lo smartwatch Samsung lo troviamo anche in super offerta su Amazon al suo prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 45% che praticamente lo fa pagare la metà del prezzo consigliato. E il risparmio è superiore ai 200€.

Senza troppi giri di parole, il Galaxy Watch4 Classic è un orologio premium, e questo spiega il prezzo di listino abbastanza elevato. Premium è il design, premium sono i materiali utilizzati e premium sono anche le funzionalità offerte. Lo smartwatch è un vero concentrato di tecnologia e di sensori avanzati, in grado di monitorare costantemente il proprio stato di salute e anche l’attività fisica. Il wearable dell’azienda sudcoreana permette anche di misurare la propria composizione corporea e sapere la percentuale di grasso e di acqua. L’offerta è davvero molto interessante: trovare un orologio di questo tipo a metà prezzo e al miglior prezzo web non è una cosa di tutti i giorni.

Galaxy Watch4 Classic: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Di classico su questo smartwatch Samsung c’è solamente il design, per tutto il resto abbiamo a che fare con uno degli orologi più all’avanguardia che troviamo sul mercato.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella più grande con schermo da 46mm che permette di avere maggiori informazioni sul proprio stato di salute e di forma. Il design è arricchito anche da una ghiera girevole, proprio come quella che si trova negli orologi analogici. I materiali utilizzati per la cassa sono premium e anche molto leggeri. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione direttamente da Samsung.

Passando alle funzionalità smart, le più importanti riguardano sicuramente il monitoraggio della salute. Il Galaxy Watch4 Classic utilizza il sensore Samsung BioActive per misurare la composizione corporea in pochissimi secondi, mostrando la percentuale di grasso, acqua e dei muscoli scheletrici. Lo stesso sensore permette anche di monitorare lo stato di salute del proprio cuore tramite il controllo della pressione sanguigna e dell’ECG. Nel caso in cui vengano rilevati dei dati anomali, il wearable vi avverte immediatamente. Infine, non mancano le classiche funzionalità per monitorare il riposo e il livello di stress.

Per gli amanti dell’attività fisica ci sono più di 90 esercizi disponibili, tra cui la corsa, gli allenamenti a corpo libero e anche il nuoto (l’orologio è impermeabile fino a 50 metri). È possibile condividere i risultati ottenuti con la community Samsung e sfidare i propri amici.

Galaxy Watch4 Classic in offerta: prezzo e sconto

Prezzo più basso di sempre per il Galaxy Watch4 Classic, che oggi troviamo in offerta a un prezzo di 249,16€ grazie allo sconto del 45%. Un risparmio netto che supera i 200€. Oltre a essere minimo storico sulla piattaforma di e-commerce, è anche uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il wearable viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente qualche giorno. Insomma, un’offerta da non farsi scappare per uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato

