Galaxy Watch4 il prezzo crolla e diventa un best buy: offerta imperdibile

Ci sono delle offerte che non bisogna lasciarsi sfuggire, soprattutto se il dispositivo in promozione è un top di gamma ed è uno dei migliori nella sua categoria. E oggi su Amazon c’è proprio una di queste offerte: infatti troviamo il Galaxy Watch4 da 40mm a un prezzo di 165,78€, ben il 38% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera i 100€. Se siete alla ricerca di uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo Galaxy Watch4 è quello che fa per voi, ma dovete essere molto veloci poiché la richiesta è elevata e il prezzo potrebbe aumentare da un momento all’altro.

Il Galaxy Watch4 è l’ultima serie di orologi intelligenti lanciati dall’azienda sudcoreana e a bordo troviamo la miglior tecnologia possibile. Non è un caso che questo smartwatch sia uno dei pochi in circolazione in grado di “ascoltare" le condizioni del proprio corpo: grazie ai sensori di ultima generazione calcola la percentuale di grasso nel corpo e la composizione corporea. Inoltre, permette anche di controllare costantemente i principali parametri vitali, a partire dal battito cardiaco. Insomma, il Galaxy Watch4 è uno smartwatch pensato anche per monitorare il proprio stato di salute.

Su Telegram abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia" dove ogni giorno vi proponiamo le migliori offerte su smartwatch, smartphone, smart TV e dispositivi per la casa intelligente: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Galaxy Watch4 da 40mm: la scheda tecnica

Il bollino “Amazon’s choice" dovrebbe garantire sulla bontà di questo smartwatch, ma analizzarne le caratteristiche permette di chiarire ancora di più tutto quello che offre.

La versione in promozione è quella da 40mm, la più piccola tra quelle disponibili. Le dimensioni del GalaxyWatch4 lo rendono l’orologio ideale per coloro che hanno un polso piccolo o che non vogliono uno smartwatch molto grande a occupare il braccio. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie esigenze scegliendo tra una delle tante watch faces disponibili sull’orologio.

La parte più importante dell’orologio, però, è nascosta sotto la scocca. Il Galaxy Watch4 da 40mm ha molti sensori che aiutano a tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Lo smartwatch di Samsung è uno dei pochi a misurare la composizione del proprio corpo con dati puntuali sulla percentuale di grassi, dell’acqua e dei muscoli scheletrici. Ma non finisce qui. Il sensore Samsung BioActive monitora in tempo reale anche la pressione sanguigna ed effettua un ECG per misurare il ritmo cardiaco. Puoi controllare eventuali frequenze e ritmi cardiaci anomali tramite l’elettrocardiogramma e inviare i dati direttamente allo smartphone e condividerli con il proprio medico curante. Infine, grazie al monitoraggio del sonno si riceve ogni giorno un report completo sulla qualità del riposo.

Il Galaxy Watch4 strizza un occhio anche agli amanti dello sport. Sono tantissimi gli sport supportati (più di 90), tra cui il nuoto (lo smartwatch è anche impermeabile). Tutti i dati sull’allenamento vengono archiviati ed è possibile analizzarli tramite l’app dello smartphone e sfidare gli amici a battere i propri record. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

Galaxy Watch4 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Una super offerta per il Galaxy Watch4 da 40mm: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 165,78€, ben il 38% in meno rispetto a quello di listino. Per lo smartwatch si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce e uno dei più bassi di tutto il web. Il risparmio netto è superiore ai 100€. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Samsung Galaxy Watch4 da 40mm