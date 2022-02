Galaxy Watch4 da 44mm: con questo sconto è da compare subito

Uno degli smartwatch più interessanti usciti sul mercato nel 2021 è sicuramente il Galaxy Watch4. Samsung ha fatto le cose in grande e ha dotato il suo orologio smart di componenti di ottima qualità e di funzionalità esclusive. Tutto questo ha reso lo smartwatch un vero top di gamma e uno standard da seguire per tutte le aziende che puntano a guadagnare fette di mercato in questo settore. La notizia più interessante, però, riguarda un altro aspetto: oggi il Galaxy Watch 4, nella versione da 44mm, è in offerta su Amazon a 199,99€, con uno sconto super del 33%. Per l’orologio intelligente si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

Samsung ha lanciato diverse versioni dell’orologio: questa in offerta è una di quelle più grandi, con schermo da 44mm. Il display più ampio permette di avere più dati a disposizione e di sfruttare al meglio tutte le funzioni offerte. Il Galaxy Watch4 è un orologio che si adatta a tutti i contesti: ha un design elegante, identico a quello degli orologi analogici e allo stesso tempo è perfetto anche per monitorare i progressi degli allenamenti. Inoltre, ha delle app pensate per il monitorare lo stato della propria salute. L’offerta è molto allettante e l’orologio è uno dei più venduti sulla piattaforma di e-commerce; quindi, bisogna essere veloci nell’approfittare immediatamente della promozione.

Se vuoi restare aggiornato sulle migliori offerte di Amazon, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Galaxy Watch4 da 44mm: la scheda tecnica

Design lineare, possibilità di personalizzare l’orologio in base alle proprie necessità e sensori che monitorano costantemente il proprio stato di salute. Tra gli orologi usciti negli ultimi mesi, il Galaxy Watch4 è uno dei migliori per quanto riguarda l’aspetto del controllo della salute e la conoscenza del proprio corpo. Infatti è tra i primi smartwatch in grado di misurare la composizione del corpo grazie alla presenza di speciali sensori. In questo modo si ottiene una misurazione della percentuale di grassi nel tuo corpo, i muscoli scheletrici e l’acqua corporea. Raccogliendo dati su dati è possibile avere una visione chiara di come il proprio corpo cambia in base all’allenamento quotidiano.

Il Galaxy Watch4 da 44mm ha anche un sensore (il BioActive) che monitora altri aspetti della salute, quelli inerenti il cuore e il battito cardiaco. Queste speciale sensore permette di misurare la pressione sanguigna in tempo reale e anche la frequenza dei battiti. Ma non solo, è possibile fare anche un ECG per controllare il ritmo cardiaco. Non manca l’analisi del sonno con report dettagliati sul proprio riposo.

Passando agli aspetti un po’ più tecnici, lo schermo ha una diagonale da 1,4 pollici e i quadranti possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Ad esempio, se si ha la passione per lo sport (sono decine gli allenamenti supportati, tra cui il nuoto), è possibile impostare un quadrante che metta in risalto i dati dell’attività fisica, come ad esempio i passi effettuati o la distanza percorsa.

Galaxy Watch4 da 44m in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare. Il Galaxy Watch 4 da 44mm oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 199,99€, ben il 33% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo ora si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochi giorni. Per il reso ci sono due settimane di tempo.

Per chi ha il polso un po’ più piccolo è disponibile su Amazon la versione da 40mm del Galaxy Watch4. Anche in questo caso lo smartwatch è in offerta al minimo storico: 177,57€, con uno sconto del 34% (risparmi quasi 100€ sul prezzo di listino).

Galaxy Watch4 da 44mm

Galaxy Watch4 da 40mm