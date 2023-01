Galaxy Watch4, offerta straordinaria: mai visto a questo prezzo

Negli ultimi anni Samsung è diventata un punto di riferimento anche nel settore degli smartwatch. E lo ha fatto grazie a dispositivi super affidabili e con tecnologie all’avanguardia. Non è un caso che gli orologi dell’azienda sud-coreana siano stati i primi a misurare alcuni parametri molto spesso sottovalutati, come ad esempio l’analisi di impedenza bioelettrica (BIA) che fornisce un report completo sulla composizione del proprio corpo. Uno degli smartwatch che offre queste funzionalità è il Galaxy Watch4, diventato negli ultimi mesi uno dei dispositivi più ricercati e venduti.

Oggi abbiamo la fortuna di trovarlo anche in offerta a un prezzo mai visto prima. Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 46% e si risparmiano ben 160€ sul prezzo di listino. Si tratta di una super promo e di una delle migliori disponibili sul sito di e-commerce per un orologio smart. Il modello che troviamo in offerta ha anche il modulo LTE e supporta la connessione dati. Insomma, un super dispositivo che oggi è anche a un super prezzo. Cosa chiedere di più?

Galaxy Watch4: funzionalità e caratteristiche

Lo smartwatch che impara a conoscerti. E anche molto bene. Una delle caratteristiche migliori dell’orologio smart di Samsung è sicuramente la presenza del sensore BioActive in grado di monitorare diversi parametri molto importanti. Come ad esempio l’analisi puntuale del proprio corpo, con la percentuale di grassi, di muscoli scheletrici e di acqua corporea. Le funzionalità legate alla salute non si fermano qui. Il Galaxy Watch4 effettua anche il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. E nel caso in cui viene rilevato qualche dato anomalo si viene immediatamente informati tramite una notifica push. Per chi ha problemi con il riposo notturno, c’è anche il monitoraggio del sonno con un report completo sui livelli di ossigeno nel sangue e il modo in cui russi.

Per gli amanti dello sport abbiamo più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più in voga, come la corsa, il ciclismo e le escursioni all’aperto. C’è anche il nuoto, essendo l’orologio impermeabile fino a 50 metri. Tutti i dati delle proprie attività fisiche possono essere condivisi con i propri amici ed è possibile sfidarli.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella da 44mm con modulo LTE integrato. Si tratta del modello più completo tra quelli disponibili. Lo schermo è abbastanza grande e ha un’ottima luminosità (tanto da poterlo leggere abbastanza bene anche sotto la luce del sole). Lo si può anche personalizzare scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Samsung. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato dagli ingegneri dell’azienda sud-coreana. Questo vuol dire che si ha accesso a tutte le app più utili della suite di Google.

Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo speciale per il Galaxy Watch4. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto di ben il 46% a un prezzo di 189,90€. Per questo modello (schermo da 44mm e module LTE) si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Se stavate cercando un orologio con caratteristiche uniche, questo è quello che fa per voi. Acquistandolo adesso risparmiate anche 160€. Lo smartwatch Samsung è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando fate l’rodine). Per il reso avete a disposizione 30 giorni di tempo.

