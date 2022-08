Galaxy Watch4, prezzo mai visto prima: sconto sorprendente

In questi giorni di riposo e di vacanza per milioni di italiani non mancano le offerte speciali su Amazon. Sul sito di e-commerce, nonostante il periodo di ferie, continuano a esserci centinaia di offerte che riguardano un po’ tutti i dispositivi, anche top di gamma come questo Galaxy Watch4 da 44mm. Uno degli orologi più amati e richiesti in questi ultimi mesi è di nuovo in offerta su Amazon e ha fatto segnare un nuovo minimo storico. Il merito è del super sconto del 43% che permette di risparmiare quasi 130€ sul prezzo di listino. Per l’orologio smart si tratta del prezzo più basso mai fatti registrare sulla piattaforma di e-commerce e anche uno dei migliori prezzi di tutto il web.

Cosa ha di particolare questo Galaxy Watch4? In primis il sistema operativo. Infatti si tratta del primo orologio Samsung con a bordo una versione rivisitata di WearOS, il sistema operativo di Google. Le sorprese non finiscono qui: il Galaxy Watch4 è anche il primo smartwatch ad avere un sensore (Samsung BioActive) in grado di effettuare una misurazione precisa della propria composizione corporea. In pochissimi secondi è possibile scoprire la percentuale di grasso, di muscoli scheletrici e di acqua. L’offerta è davvero molto allettante e lo smartwatch in questi giorni è uno dei più venduti su Amazon. Per questo motivo la promozione potrebbe terminare molto presto.

Galaxy Watch4 da 44mm: la scheda tecnica

La versatilità è sicuramente una delle caratteristiche che colpisce maggiormente del Galaxy Watch 4 da 44mm. Design elegante con un’anima sportiva, grazie ai sensori di ultima generazione che permettono di tenere sotto controllo ogni aspetto della propria salute e dell’attività fisica.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella un po’ più grande con schermo da 44mm, cioè da 1,4 pollici. C’è la possibilità anche di personalizzare il quadrante scegliendo uno dei tanti messi a disposizione da Samsung. Ce ne sono alcuni più adatti alla vita quotidiana e altri pensati appositamente per l’attività sportiva.

Parlando proprio di fitness, bisogna sottolineare il fatto che lo smartwatch supporta ben 90 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più in voga come ad esempio la corsa all’aperto, la bici e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Tutti i dati raccolti sui propri allenamenti possono essere condivisi con i propri amici ed è possibile sfidarli per vedere chi raggiunge le performance migliori.

Uno degli aspetti più interessanti del Galaxy Watch4 è la presenza del sensore Samsung BioActive pensato appositamente per il monitoraggio della salute. Il chip integra sensori che offrono funzionalità uniche come, ad esempio, la possibilità di misurare la composizione del proprio corpo in pochissimi secondi, con un report dettagliato sulla percentuale di grasso, acqua e muscoli scheletrici. Il sensore permette anche di avere in tempo reale la misurazione della pressione sanguigna e dei battiti cardiaci. Non mancano altre funzioni utili come il monitoraggio del sonno e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Il Galaxy Watch4 è unico anche per la presenza di WearOS, il sistema operativo realizzato da Google e che debutta sugli orologi Samsung. Gli ingegneri sud-coreani lo hanno personalizzato con le loro app che si integrano alla perfezione con quelle della suite Google, rendendolo funzionale in ogni occasione.

Galaxy Watch 4 da 44mm in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy Watch4 da 44mm è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 169,90€ grazie allo sconto di ben il 43%. Il risparmio acquistandolo oggi è di poco inferiore ai 130€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si può attivare in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartwatch è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni (gratuita per i clienti Prime).

