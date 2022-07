Galaxy Watch4, mai visto a questo prezzo: è da comprare subito

Per l’evento "7 Days of Samsung" ogni giorno vediamo nuovi dispositivi dell’azienda sud-coreana in super offerta su Amazon. E per molti si tratta anche di minimo storico, pareggiando il prezzo del Prime Day. Oggi tocca al Samsung Galaxy Watch4, l’ultimo modello di orologio lanciato sul mercato, che troviamo con uno sconto di ben il 45%: praticamente è come se lo si pagasse la metà. Anche il risparmio è considerevole: 120€. Per il dispositivo si tratta di una super offerta da non farsi scappare: è ancora uno dei wearable più validi disponibili sul mercato e ora è anche uno di quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo. Un vero best buy al miglior prezzo di sempre.

Rispetto a tanti altri smartwatch presenti sul mercato, il Galaxy Watch4 si caratterizza per una funzionalità unica: è in grado di misurare la composizione corporea. Bastano pochissimi secondi per avere un’analisi del proprio corpo con la percentuale di grasso, di muscoli scheletrici e di acqua. E non mancano le classiche funzionalità che permettono di tenere sotto controllo la salute e l’attività fisica. Insomma, un wearable completo sotto ogni punto di vista e che si rivela utile in qualsiasi situazione.

Galaxy Watch4: la scheda tecnica e le funzionalità

In uno smartwatch come il Galaxy Watch la prima cosa da vedere sono le funzionalità offerte. D’altronde la sfida con gli altri orologi oramai si combatte soprattutto su questo campo. E il wearable di Samsung su questi aspetti è davvero unico nel suo genere.

Galaxy Watch4 40mm

A spiccare è sicuramente la funzionalità che permette di misurare la composizione del proprio corpo. Grazie al sensore Samsung BioActive è possibile conoscere in ogni momento la percentuale di grasso presente nel corpo, i muscoli scheletrici e l’acqua. Tutti dati molto importanti soprattutto per chi è amante del fitness. Lo stesso sensore è anche in grado di tenere sotto controllo il nostro stato di salute. Possiamo effettuare un monitoraggio ECG e misurare la pressione sanguigna in tempo reale. In caso di dati anomali si viene immediatamente avvertiti e possiamo condividerli con il nostro medico di famiglia. Non manca il monitoraggio del sonno, con un report da consultare per capire se stiamo riposando bene.

Le modalità di allenamento disponibili sono più di novanta, tra cui la corsa all’aperto, il trekking, la bici, il golf e anche il nuoto (l’orologio è impermeabile). Il GPS è integrato in modo da controllare l’andamento dell’attività fisica in base alle asperità del percorso. Tutti i risultati ottenuti possono essere condivisi con i propri amici per lanciargli una sfida.

Passando alle caratteristiche tecniche, il modello che troviamo oggi in offerta è quello un po’ più piccolo da 40mm. Il design è circolare come quello degli orologi analogici e possiamo personalizzare il quadrante scegliendo uno di quelli messi a disposizione da Samsung. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Galaxy Watch4 in offerta: prezzo e sconto

Il Galaxy Watch4 da 40mm lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 149€, il più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce, pareggiando quello del Prime Day. E si tratta anche del miglior prezzo web. Lo sconto è del 45% e acquistandolo adesso si risparmiano 120€. C’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartwatch è già disponibile e viene spedito e consegnato direttamente da Amazon. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch4 40mm