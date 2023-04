Galaxy Watch4 a metà prezzo: è da comprare subito

Aprile si apre con una promo super interessante per il Galaxy Watch4, smartwatch lanciato da Samsung e che si è affermato ben presto come una delle migliori alternative all’Apple Watch. Il prezzo a cui lo troviamo oggi è veramente speciale: infatti è disponibile con uno sconto del 51% e in più è disponibile un coupon che fa scendere il prezzo di altri 6,60€ che si attiva in automatico durante il check-out. In questo modo il prezzo scende al minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 comode rate a tasso zero. Se stavate aspettando la promo giusta per acquistare uno smartwatch, l’avete trovata oggi. Difficilmente troverete un orologio con un rapporto qualità-prezzo migliore.

Il modello che troviamo in offerta è quello da 40mm, il più piccolino tra i due disponibili. Uno dei punti di forza del wearable sono sicuramente le funzionalità offerte: supporta più di 90 modalità sportive che permettono di tenere sotto controllo diversi parametri e indici. Per quanto riguarda la salute, troviamo il sensore Samsung BioActive, l’unico al mondo in grado di misurare accuratamente la percentuale di grasso, muscoli scheletrici e acqua presente nel proprio corpo. E non manca il monitoraggio del sonno con un report completo che ti fornisce suggerimenti su come migliorare il riposo notturno. Insomma, uno smartwatch completo e versatile che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima.

Galaxy Watch4: scheda tecnica e funzionalità

Il Galaxy Watch4 è uno dei migliori esempi di smartwatch per la vita quotidiana che possiate trovare in questo momento sul mercato. Ha le sembianze di un orologio analogico, ma all’interno nasconde tantissimi sensori di ultima generazione. Il più importante è sicuramente il sensore Samsung BioActive in grado di monitorare diversi aspetti della propria salute. Come ad esempio la composizione corporea che ti aiuta a scoprire la percentuale di grasso, muscoli scheletrici e di acqua (funzionalità che non trovi su altri dispositivi). Inoltre, lo smartwatch monitora in tempo reale anche la pressione sanguigna e il ritmo cardiaco e ti avverte se nota qualche dato anomalo. Per chi ha problemi con il riposo notturno non manca il monitoraggio del sonno avanzato con un report che ti fornisci consigli su come dormire meglio.

Altrettanto valide sono le funzionalità per gli amanti dello sport. L’orologio smart supporta più di 90 modalità sportive e puoi condividere i tuoi record e risultati con i gli amici. Essendo anche impermeabile lo puoi utilizzare al mare o in piscina.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartwatch ha uno schermo da 1,2" e non si hanno problemi a vederlo sotto la luce del sole. Puoi personalizzarlo scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione gratuitamente da Samsung. Per quanto riguarda il sistema operativo, a bordo troviamo WearOS di Google, personalizzato dagli ingegneri dell’azienda sud-coreana. Questo vuol dire che, oltre a tutte le app della suite Google, trovi altre funzionalità veramente uniche. La batteria dura circa una settimana.

Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch4. Oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 125,40€, con uno sconto di quasi il 55% rispetto a quello di listino. Per l’orologio smart si tratta del minimo storico su Amazon e anche del miglior prezzo web. Il risparmio supera i 140€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 25,08€ al mese utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce e che puoi attivare nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Le colorazioni disponibili sono due: nero e rosa.

Galaxy Watch4 – nero

Galaxy Watch4 – rosa

