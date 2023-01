Galaxy Watch4, prezzo crollato definitivamente: minimo storico

Questa settimana si apre con offerte molto interessanti su tanti dispositivi hi-tech, compresi i sempre più amati smartwatch. Gli orologi intelligenti stanno pian-piano prendendo il posto degli orologi analogici e il merito è anche e soprattutto di dispositivi come il Galaxy Watch4. Stiamo parlando di un dispositivo veramente unico nel suo genere, con un design senza tempo, sensori avanzatissimi e funzionalità che si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni. Un dispositivo versatile e che oggi troviamo anche in offerta a un prezzo mai visto prima.

La notizia importante, infatti, riguarda proprio il prezzo. Lo smartwatch di Samsung è disponibile con uno sconto eccezionale del 52% e si risparmiano 140€ sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon e anche del miglior prezzo web. Se stavate cercando la giusta promo per uno smartwatch con caratteristiche avanzate, questa è quella che fa per voi. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch4: la scheda tecnica e le funzionalità

Lo smartwatch che ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo. Il Galaxy Watch4 è uno dei primi orologi a utilizzare il sensore BioActive in grado di fornire dei dati precisi su alcuni parametri vitali. In primis fornisce un’analisi di impedenza bioelettrica in poco più di quindici secondi. In questo modo puoi conoscere la percentuale di massa grassa, di muscoli scheletrici e di acqua presente nel tuo corpo. Inoltre, lo stesso sensore tiene sotto controllo la frequenza cardiaca (ti avvisa se viene notato qualcosa di anomalo) e la pressione sanguigna.

Per gli amanti dello sport sono disponibili più di 90 modalità di allenamento e tutti i dati vengono raccolti sul proprio profilo personale e puoi condividerli con i tuoi amici e sfidarli a raggiungere risultati migliori. Invece, se hai problemi di sonno, c’è un avanzato monitoraggio del riposo con un report completo che ti fornisce anche utili consigli su cosa migliorare.

Lo smartwatch ha un design molto classico e dimensioni piuttosto compatte, il che lo rende perfetto per qualsiasi tipo di polso. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra le tante watch faces disponibili. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google personalizzato dagli ingegneri Samsung con ulteriori app molto utili. La batteria ha una durata di circa una settimana (dipende dall’utilizzo che se ne fa).

Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch4. Oggi troviamo lo smartwatch top di Samsung a un prezzo di 129€, con uno sconto top del 52%. Il risparmio è di ben 140€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 25,80€ al mese. La disponibilità è immediata (dovete essere veloci che le richieste sono tantissime) e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e dall’orario in cui effettuate l’ordine). Per fare il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch 4

