Galaxy Watch5 al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

In questa prima settimana di novembre continuano le offerte di Amazon che anticipano il Black Friday. Anche oggi troviamo centinaia di dispositivi al minimo storico con sconti e prezzi molto interessanti. E non si tratta solamente di prodotti di fascia medio-bassa, ma anche di veri top di gamma che troviamo disponibili con sconti veramente molto interessanti. E uno di questi è sicuramente il Galaxy Watch5, l’ultima versione dello smartwatch di Samsung, uno dei modelli più interessanti tra quelli disponibili sul mercato in questo momento.

L’offerta che troviamo oggi è davvero molto interessante: il Galaxy Watch5 è disponibile al minimo storico con uno sconto di ben il 30% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Oltre a essere il miglior prezzo di sempre sul sito di e-commerce è anche uno dei migliori di tutto il web. Inoltre, Amazon mette a disposizione anche la possibilità di pagarlo in 5 comode rate a tasso zero. La versione in offerta è quella più grande con schermo da 44mm. Sotto la scocca trova posto l’ottimo sensore Samsung BioActive che permette di monitorare molti aspetti del proprio stato di salute.

Samsung Galaxy Watch5: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Galaxy Watch5 è un orologio pensato per la vita quotidiana. Lo si può utilizzare per monitorare i propri parametri vitali, per raccogliere i dati sulle proprie attività fisiche oppure per ricevere le notifiche più importanti direttamente sul polso. Il tutto corredato da un design senza tempo e da sensori di ultimissima generazione.

Il modello che troviamo oggi in offerta è quello un po’ più grande con schermo da 1,4 pollici ad altissima risoluzione. La luminosità è molto elevata e lo si riesce a leggere senza problemi anche sotto la luce del sole. Samsung permette anche di personalizzare il quadrante scegliendo uno dei tanti disponibili direttamente sull’orologio.

Il fulcro centrale dell’orologio lo troviamo sotto la cassa. Stiamo parlando dell’innovativo sensore Samsung BioActive, in grado di svolgere ben tre funzioni: analisi dell’impedenza bioelettrica, analisi ECG e analisi della frequenza cardiaca. Tre funzionalità importantissime per conoscere in tempo reale il proprio stato di salute. Il Galaxy Watch5 è anche uno dei pochi orologi al mondo in grado di misurare la percentuale di massa grassa, di muscoli scheletrici e di altri importanti dati sulla salute. Rispetto al modello precedente, lo smartwatch ha anche un nuovo sistema per il monitoraggio del sonno: ora fornisce un report completo sulla qualità del proprio riposo.

Per gli amanti del fitness ci sono più di 90 allenamenti disponibili che spaziano tra diverse attività: dalla corsa al ciclismo, fino ad arrivare al nuoto. L’orologio, infatti, è anche impermeabili fino a 50 metri. E ogni singolo dato raccolto può essere analizzato per capire dove migliorare.

A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato appositamente da Samsung per i suoi wearable. Questo permette di accedere alle app più utili della suite Google e di ottimizzare il consumo della batteria. E proprio a questo riguarda, sul Galaxy Watch5 troviamo una batteria più grande che assicura un 13% in più di autonomia e anche la ricarica è più veloce.

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy Watch5 in offerta a un prezzo di 231,08€ con uno sconto del 30%. Si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e acquistandolo oggi si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Se state iniziando a pensare a qualche regalo di Natale, questo può fare al caso vostro. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 46,22€ al mese. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e la consegna avviene in tempi brevissimi. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

