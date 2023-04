Galaxy Watch5, il prezzo sprofonda: minimo storico e sconto esagerato

Oggi è il giorno perfetto per chi vuole acquistare un nuovo smartwatch. Su Amazon, infatti, troviamo uno dei migliori modelli lanciati negli ultimi mesi in offerta al minimo storico e con uno sconto veramente importante. Stiamo parlando del Galaxy Watch5 nella versione da 44mm, la più grande tra quelle disponibili sul mercato. L’orologio smart, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 41% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre e ci fa risparmiare quasi 140€ sul prezzo di listino. A tutto questo bisogna anche aggiungere la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il Galaxy Watch5 non ha bisogno di molte presentazioni: si tratta di una delle miglior alternative sul mercato all’Apple Watch 8, con l’unica differenza che costa praticamente la metà. L’orologio offre tutto quello che si chiede a un dispositivo di questo genere: uno schermo luminoso e che si vede bene anche sotto la luce del sole, sensori avanzati che monitorano costantemente la salute e anche il supporto all’attività fisica (non a caso supporta più di 90 modalità di allenamento). Uno smartwatch che, come avrete potuto capire, è molto versatile e che può essere utilizzato per diversi scopi nella vita di tutti i giorni. L’offerta è veramente unica e le scorte stanno per terminare, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che terminino.

Galaxy Watch5

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy Watch5: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e che si prende cura di te, monitorando costantemente i principali parametri vitali.

Per il Galaxy Watch5 Samsung ha seguito il solco tracciato dal modello precedente ed è andata a migliorare singoli aspetti. Uno su tutti il monitoraggio della salute. Grazie al sensore Samsung BioActive, l’orologio è in grado di misurare diversi aspetti, uno su tutti la composizione corporea del proprio corpo. In pochi secondi puoi conoscere la percentuale di acqua, di grasso e di muscoli presenti nel corpo, Lo stesso sensore fornisce anche una misurazione puntuale del battito cardiaco e della pressione sanguigna. Tra le novità di questo modello c’è anche un nuovo monitoraggio avanzato del sonno che fornisce un report completo su come migliorare il riposo notturno.

Altrettanto valide le funzionalità pensate per gli amanti del fitness. Lo smartwatch supporta più di 90 modalità di allenamento e per ognuna è possibile ottenere statistiche avanzate. Tutti i risultati possono essere condivisi con i propri amici e puoi sfidarli nel cercare di battere i tuoi record.

Passando alle caratteristiche tecniche, questo Galaxy Watch5 ha uno schermo AMOLED molto luminoso da 1,43" di forma circolare che ricorda molto gli orologi analogici. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo una delle tante watch faces disponibili. Anche la batteria ha avuto un miglioramento e in base all’utilizzo che se ne fa ha un’autonomia che arriva fino a una settimana. A bordo troviamo il sistema operativo WatchOS di Google personalizzato dagli ingegneri Samsung.

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo speciale per il Galaxy Watch 5 da 44mm. Oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 194,99€, il più basso mai registrato sulla piattaforma di e-commerce. Anche il risparmio è considerevole e sfiora i 140€. Oltre a tutto questo c’è da aggiungere anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 39€ al mese a tasso zero con il servizio offerto da Amazon e che si attiva direttamente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi. Affrettatevi, la promo potrebbe terminare molto presto.

Galaxy Watch5

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram