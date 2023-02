Galaxy Watch5, prezzo in picchiata: minimo storico

L’offerta che non ti aspetti per uno dei migliori smartwatch lanciati negli ultimi mesi sul mercato. Non stiamo parlando di un Apple Watch, bensì del più agguerrito tra i rivali: il Galaxy Watch5, ultima creazione firmata Samsung. Un orologio smart con pochi eguali sul mercato e con caratteristiche davvero uniche e particolari pensate appositamente per l’utilizzo quotidiano. A fare la differenza è il sensore Samsung BioActive in grado di tenere traccia di diversi parametri vitali, tutti molto importanti per capire il proprio stato di salute.

Come detto, oggi lo troviamo in offerta su Amazon con uno sconto davvero molto interessante. Grazie allo sconto del 32% si risparmiano più di 100€ (una cifra ragguardevole trattandosi di uno smartwatch) e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. In più si approfitta del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Difficile chiedere di più a un dispositivo uscito sul mercato da pochissimo tempo.

Galaxy Watch5: scheda tecnica e funzionalità

Quando si deve descrivere un dispositivo come il Galaxy Watch5 bisogna partire dalle funzionalità, l’elemento più incisivo quando si parla di uno smartwatch. E questo Galaxy Watch5 ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori orologi top di gamma disponibili sul mercato.

Lo smartwatch continua sul solco tracciato dal modello precedente e va a migliorare singoli aspetti. Il più importante è sicuramente il sensore Samsugn BioActive 3 in 1 in grado di tracciare ben tre parametri differenti. Si parte con l’analisi dell’impedenza bioelettrica, in parole più semplici l’analisi del proprio corpo con la percentuale di grasso, di muscoli e di acqua. Il sensore monitora anche il battito cardiaco e ti avvisa nel caso in cui rileva qualche dato anomalo. Il tracciamento dell’ECG, invece, ti consente di sapere in tempo reale il ritmo cardiaco. Miglioramenti importanti anche per quanto riguarda il monitoraggio del sonno, con un’analisi approfondita del riposo notturno e consigli su come migliorarlo.

Altrettanto valide le funzionalità dedicate allo sport. In totale sono più di 90 le modalità di allenamento che abbiamo a disposizione, tra cui il nuoto (l’orologio smart è anche impermeabile). Tutti i dati raccolti possono essere condivisi con i propri amici e li puoi sfidare a battere i tuoi record.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella più grande con schermo da 44mm. Il display è molto luminoso e si legge bene anche sotto la luce del sole. Lo si può personalizzare scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione da Samsung. Chiudiamo con un’altra caratteristica molto interessante: a bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google personalizzato dagli ingegneri dell’azienda sud-coreana. Si ha accesso a tutte le app della suite di Google, a partire da quelle dedicate al fitness. La batteria ha una durata di circa una settimana (dipende dall’utilizzo che se ne fa).

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo con super sconto per il Galaxy Watch5. Oggi è disponibile a un prezzo di 225,04€, con uno sconto pari al 32%. Il risparmio totale supera i 100€, una cifra ragguardevole per un dispositivo di questo genere. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 45,01€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Vendita e spedizione gestiti direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochi giorni. Insomma, una promo speciale che potrebbe terminare in pochissimo tempo: vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

