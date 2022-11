Galaxy Watch5 Pro al minimo storico: ora è un vero affare

Quest’anno Samsung ha deciso di arricchire la sua lineup di smartwatch con un dispositivo unico nel suo genere. Stiamo parlando del Galaxy Watch5 Pro, un dispositivo che già nel nome spiega in quale fascia di mercato si posiziona: tra gli smartwatch premium. E il motivo è molto semplice: rispetto al fratellino minore (il Galaxy Watch5) è realizzato con materiali molto più resistenti che lo rendono quasi indistruttibile e presenta funzionalità uniche molto utili per gli amanti dell’avventura. Oltre a tutto questo ci sono anche le classiche caratteristiche super affidabili si uno smartwatch Samsung.

La notizia più interessante di oggi, però, riguarda tutt’altro. E ci riferiamo al prezzo. Infatti, il Galaxy Watch5 Pro è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 32% che fa risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. A questo prezzo è veramente un best buy e uno dei migliori orologi che possiate trovare in questo momento sul mercato. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare subito: farselo scappare sarebbe un grande errore.

Galaxy Watch5 Pro: la scheda tecnica

Il bollino "Amazon’s Choice" che troviamo nella pagina prodotto dello smartwatch e che è riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità ci fa già capire che abbiamo a che fare con un dispositivo diverso da tutti gli altri. E il Galaxy Watcxh5 Pro è veramente unico per le sue caratteristiche.

Samsung ha dotato il suo smartwatch premium di funzionalità pensate appositamente per la vita quotidiana e per gli amanti dell’avventura. Rispetto al modello base, il Galaxy Watch5 Pro è realizzato con materiali super resistenti: vetro zaffiro per il quadrante e cassa in titanio. Resiste agli urti, alle cadute ed è anche impermeabile.

Una delle novità più interessanti riguarda il GPS. Il sistema di geolocalizzazione dello smartwatch, infatti, offre la funzionalità Track Back che ti permette di ritornare al luogo di partenza senza sbagliare itinerario. Inoltre, la funzione Route Workout ti consente di importare i percorsi di workout in formato GPX dal tuo smartphone al tuo orologio, sincronizzando così la tua lista di percorsi. Ideale per tutti coloro che sono amanti dell’avventura. A tutto questo bisogna aggiungere anche la presenza di più di 90 modalità di allenamento che spaziano dalla corsa al ciclismo, fino all’allenamento a corpo libero.

Lo smartwatch pro di Samsung ha anche sensori di ultima generazione in grado di monitorare il proprio stato di salute. Il merito è del sensore Samsung BioActive 3 in 1 che permette di effettuare l’analisi dell’impedenza bioelettrica (misura la quantità di grasso, di acqua e di muscoli scheletrici nel corpo), di monitorare la frequenza cardiaca e l’impulso del cuore. Tre parametri molto importanti e che possono essere controllati ventiquattro ore su ventiquattro. Completamente nuova anche la tecnologia per il monitoraggio del sonno che offre un report completo sul riposo e ti fornisce consigli utili su come migliorarlo.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google che permette di accedere alle app esclusive dell’azienda di Mountain View, come ad esempio Google Maps o YouTube Music. Migliorata anche la batteria che ora ha un’autonomia molto più elevata.

Galaxy Watch5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch5 Pro: oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 341,08€. Il merito è dello sconto del 32% che fa risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 68,22€ al mese sfruttando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. Lo smartwatch viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

