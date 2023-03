Galaxy Watch5 Pro, lo sconto è superlativo: minimo storico

Per il mercato degli smartwatch il 2022 è stato un anno molto interessante, con diversi dispositivi che hanno fatto il loro debutto e hanno riscosso un grande successo. Anche Apple si è dovuta adattare alle richieste degli utenti e ha lanciato il nuovissimo Apple Watch Ultra, un orologio smart super resistente e pensato per gli amanti dell’avventura. Anche Samsung ha voluto dire la sua e al suo Galaxy Watch5 ha affiancato la nuovissima versione Pro. E proprio il Galaxy Watch 5 Pro, la principale alternativa all’Apple Watch Ultra, è disponibile oggi in super offerta su Amazon. Il merito è dello sconto del 33% che fa risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il Galaxy Watch 5 Pro è il dispositivo perfetto per gli amanti dell’avventura grazie alle sue caratteristiche veramente uniche. Oltre a essere super resistente (è realizzato con materiali premium come il cristallo e lo zaffiro), lo smartwatch è dotato anche di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i principali parametri vitali. E il chip GPS tiene traccia dei percorsi effettuati e ci aiuta a non perdere la giusta direzione durante le escursioni. Insomma, uno smartwatch che non ha eguali e che oggi troviamo in super promo: da acquistare subito.

Galaxy Watch5 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy Watch 5 Pro: le funzionalità e la scheda tecnica

Il Galaxy Watch 5 Pro non ha paura di essere paragonato con qualsiasi altro smartwatch disponibile sul mercato. E i motivi sono chiari. Scheda tecnica top, funzionalità avanzatissime e materiali super resistenti.

Samsung ha realizzato un orologio che si adatta a qualsiasi situazione, anche quelle più difficili e complicate. È realizzato con una cassa in titanio, il vetro di protezione dello schermo è in zaffiro ed è anche resistente all’acqua: il compagno ideale per le avventure in montagne o per le escursioni. Anche grazie a un chip GPS super preciso e alla funzione Track Back che ti aiuta a tornare alla luogo esatto in cui sei partito.

Passando al monitoraggio della salute, a bordo troviamo il sensore Samsung BioActive 3 in 1 che fornisce un’assistenza completa: permette di effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica, con informazioni complete sulla percentuale di massa grassa, muscoli scheletrici e di acqua presente nel proprio corpo. Poi monitora il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Non manca il monitoraggio del sonno avanzato, con un report completo su come si è riposato durante la notte. La stessa precisione la troviamo anche nell’attività fisica con più di 90 esercizi supportati.

Chiudiamo con qualche caratteristica tecnica. Lo smartwatch ha uno schermo abbastanza ampio con diagonale da 1,4" e la possibilità di personalizzare il display scegliendo una delle tante watch faces disponibili. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato da Samsung e reso ancora più efficiente. La batteria è la più grande che troviamo su un orologio Samsung e assicura un’autonomia che arriva fino a una settimana.

Galaxy Watch 5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nella "Galaxy Week" che ha inaugurato questa settimana di sconti folli sui prodotti Samsung non poteva mancare il Galaxy Watch 5 Pro. Il super smartwatch dell’azienda sudcoreana è disponibile in offerta a un prezzo di 332,55€ con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare più di 160€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 66,51€ al mese (il servizio si attiva direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi.

Galaxy Watch5 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram