Galaxy Watch5 Pro in offerta al minimo storico: sconto esagerato

Nel corso del 2022 il mondo degli smartwatch ha conosciuto una netta evoluzione rispetto al passato. La novità più interessante riguarda gli smartwatch super resistenti pensati per gli amanti dell’avventura e degli sport estremi. A guidare la rivoluzione è stata Garmin, seguita a ruota da Samsung e da Apple. I due colossi della tecnologia hanno lanciato rispettivamente i nuovi Galaxy Watch5 Pro e Apple Watch Ultra, accomunati da caratteristiche tecniche molto simili, ma differenti nel design e soprattutto nel prezzo. Lo smartwatch di Samsung costa meno della metà e oggi lo troviamo anche in super offerta con uno sconto importantissimo del 30%. Il risparmio è considerevole e supera i 150€, facendolo diventare uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato per rapporto qualità-prezzo.

I materiali premium utilizzati per la cassa e per lo schermo non sono gli unici elementi che contraddistinguono il Galaxy Watch 5 Pro. A bordo troviamo anche funzionalità e componenti unici che permettono allo smartwatch di adattarsi a qualsiasi situazione. Oltre che per l’attività fisica all’aperto, l’orologio è utile anche nella vita quotidiana per monitorare il proprio stato di salute o per ricevere le notifiche sulle attività quotidiane. Insomma, lo smartwatch premium ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo versatile.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro: caratteristiche e funzionalità

Il suffisso Pro spiega benissimo cosa aspettarci da questo smartwatch Samsung. Il Galaxy Watch5 Pro ha veramente pochi rivali sul mercato, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. Vediamo nel dettaglio caratteristiche e funzionalità.

Uno degli aspetti più importanti riguarda i materiali utilizzati per la cassa e lo schermo. Per garantire la massima resistenza, Samsung ha realizzato una cassa in titanio e utilizzato un cristallo di zaffiro due volte più solido rispetto al normale vetro che troviamo sugli orologi smart per proteggere lo schermo. Questo lo rende resistente alle cadute, ai graffi e anche agli shock termici. Lo si può utilizzare per le proprie avventure all’aperto senza il timore di romperlo. A tutto questo bisogna aggiungere anche un sistema di geolocalizzazione super preciso coadiuvato da due funzioni molto importanti: Route Workout che consente di importare i percorsi in formato GPX dal proprio smartphone; Track Back che permette, invece, di tornare al luogo esatto di partenza.

Le sorprese non finiscono qui. Sotto la scocca troviamo l’innovativo BioActive Sensor 3 in 1 in grado di controllare efficacemente diversi parametri vitali: analisi dell’impedenza bioelettrica (la quantità di grasso, muscoli scheletrici e acqua presente nel proprio corpo), l’impulso elettrico del cuore e la frequenza cardiaca. E in caso venga rilevato qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti. Se, invece, hai problemi con il riposo, c’è anche il monitoraggio del sonno avanzato con un report quotidiano che ti fornisce utili consigli. Per gli amanti dello sport, invece, ci sono più di 90 modalità sportive, tra cui molte dedicate alle attività all’aperto.

A gestire il tutto c’è il sistema operativo WearOS di Google personalizzato dagli ingegneri Samsung. A bordo, quindi, troviamo le più importanti app sviluppate da Google come Maps e Google Fit. Chiudiamo con la batteria che è la più grande mai inserita su uno smartwatch Samsung e assicura un’autonomia prolungata.

Galaxy Watch5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo speciale per uno smartwatch altrettanto speciale. Oggi troviamo il Galaxy Watch5 Pro in offerta a un prezzo di 348,95€ con uno sconto di ben il 30%. Si tratta del minimo storico nell’ultimo periodo e anche di uno dei migliori prezzi di sempre. Il risparmio supera i 150€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 69,79€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch5 Pro

