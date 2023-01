Galaxy Watch5, sconto esagerato: da comprare subito

Le buone abitudini non si perdono mai, nemmeno in questo inizio di 2023. E una delle migliori abitudini di Amazon è offrire prodotti top di gamma usciti da poco sul mercato al miglior prezzo possibile, con sconti mai visti finora. Ed è quello che accade oggi con il Galaxy Watch5 da 44mm, la versione più grande dell’ultimo smartwatch lanciato sul mercato da Samsung. Come si può intuire facilmente si tratta di un ottimo orologio smart, con funzionalità avanzatissime e con sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e anche qualcosa in più, come ad esempio la misurazione dell’impedenza bioelettrica, unico smartwatch al mondo a farlo (vedremo più avanti di che cosa si tratta).

Come abbiamo detto all’inizio, oggi troviamo il Galaxy Watch5 in offerta a un prezzo eccezionale. Il merito è del super sconto del 26% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico nell’ultimo periodo e per far felici tutti Amazon permette anche di pagare in 5 rate a tasso zero. Il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo e difficilmente troverete qualcosa di meglio. Approfittane prima che la promo termini.

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch5: scheda tecnica e funzionalità

Cosa ha di unico il Galaxy Watch5 che gli altri orologi smart non hanno? L’innovativo sensore Samsung BioActive 3 in 1, in grado di offrire tre diverse funzionalità tutte molto utile e dedicate alla tua salute. La prima e più innovativa è l’analisi dell’impedenza bioelettrica, cioè la misurazione della massa grassa e dei muscoli scheletrici che permette di capire se siamo in forma. La seconda funzionalità sempre molto utile è il tracciamento ECG che misura il ritmo cardiaco: nel caso in cui c’è qualcosa che non va ti avvisa immediatamente. Infine c’è il classico sensore ottico che misura il battito cardiaco. Poi non manca un monitoraggio del sonno avanzato che fornisce un report completo sul riposo notturno e ti fornisce dei consigli su come riposare meglio.

La salute non è l’unico aspetto importante di questo orologio. Gli amanti dello sport trovano più di 90 attività sportive ed è è possibile analizzare i propri risultati grazie a statistiche avanzate. Essendo impermeabile lo si può utilizzare anche in piscina.

Il modello che troviamo in offerta è quello da 44mm, con uno schermo leggermente più grande rispetto al normale e che permette di avere più informazioni sempre sott’occhio. La luminosità del display è veramente eccezionale e lo si può vedere in qualsiasi situazione, anche sotto il sole accecante. Il quadrante può essere personalizzato con le tante watch faces messe a disposizione da Samsung.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di circa una settimana. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato dagli ingegneri Samsung: tantissime app a disposizione e funzionalità ottimizzate. Difficile chiedere di più a questo prezzo.

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch 5 da 44mm che, come abbiamo appena visto, è un ottimo smartwatch con caratteristiche avanzatissime. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 243,43€, con uno sconto di ben il 26%. Il risparmio è di poco inferiore ai 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 48,96€ al mese con il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. L’orologio è già disponibile e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch 5