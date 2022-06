Galaxy Z Flip3, offerta sensazionale: a questo prezzo è da comprare subito

Non smette di scendere il prezzo del Galaxy Z Flip3, lo smartphone pieghevole di Samsung che oggi troviamo veramente in super offerta con uno sconto sensazionale. Infatti, grazie all’offerta che prevede un doppio sconto con coupon, si approfitta do uno sconto totale del 45% che fa risparmiare 500€ sul prezzo di lancio. E in questo modo si paga uno smartphone pieghevole premium come un normale smartphone top di gamma. E solo per questo motivo bisognerebbe approfittarne subito, anche perché i coupon del valore di 150€ sono limitati e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Galaxy Z Flip3 – nero

Il Galaxy Z Flip3 è l’ultimo tra gli smartphone pieghevoli lanciati da Samsung e a bordo troviamo veramente il meglio di quanto ci possa offrire la tecnologia. Non solo un display pieghevole super fluido, ma anche un piccolo schermo esterno, un ottimo processore (lo Snapdragon 888) e ben tre fotocamere posteriori. Senza dimenticare l’iconico design a conchiglia che ci fa tornare direttamente nei primi anni 2000.

Galaxy Z Flip3: la scheda tecnica

Una delle classiche lamentele che si ascolta quando si parla di smartphone è che oramai sono tutti uguali tra di loro. Questo, però, non vale per il Galaxy Z Flip3, un dispositivo veramente diverso da tutti gli altri. E non solo per lo schermo pieghevole, ma anche per il design scelto da Samsung.

Il Galaxy Z Flip3 richiama i vecchi cellulari a conchiglia che tanto abbiamo amato nei primi anni 2000. Una volta aperto, però, è uno smartphone a tutti gli effetti, con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7" che garantisce ottimi colori. La frequenza di aggiornamento è di 120Hz e rende il dispositivo super fluido in ogni momento e con ogni applicazione. E per non farci mancare nulla, è presente anche uno schermo sulla parte esterna da 1,9" e può essere utilizzato per delle azioni rapide. Gli ingegneri Samsung hanno sviluppato anche dei widget ad hoc per questo schermo esterno che ti semplificheranno la vita. A bordo troviamo il processore Snapdragon 888 che assicura prestazioni top, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte esterna troviamo una doppia fotocamera da 12MP, composta da un sensore grandangolare e da uno ultra-grandangolare. La fotocamera anteriore, invece, è da 10MP ed è pensata appositamente per i selfie. Grazie al suo particolare design è possibile scattare immagini in posizioni particolari e fare videochiamate senza un supporto esterno per non far cadere lo smartphone. Disponibili anche delle modalità di scatto ad hoc pensate appositamente per questo dispositivo.

Samsung ha migliorato anche la resistenza dello smartphone che ora è anche resistente agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IPX8. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy Z Flip3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Vediamo nel dettaglio come funziona questa offerta sul Galaxy Z Flip3. Oltre allo sconto già cospicuo del 32% che troviamo in pagina, è disponibile un ulteriore coupon del valore di 150€ che fa scendere il prezzo fino a 599,99€. In questo modo lo sconto è di ben il 45% e lo smartphone pieghevole tocca il minimo storico sulla piattaforma di e-commerce (si risparmiano ben 500€). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il dispositivo viene venduto direttamente da Amazon e la consegna avviene in tempi brevi.

Per vedere il prezzo scontato bisogna cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon di 150€.

Galaxy Z Flip3 – nero

Galaxy Z Flip3 – crema

Galaxy Z Flip3 – verde