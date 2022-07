Galaxy Z Flip3 in offerta con uno sconto da urlo: prezzo imperdibile

La settimana di offerte dedicata ai dispositivi Samsung sta oramai arrivando al termine e restano sempre meno ore per approfittare di questi super sconti. Oggi vi vogliamo segnalare l’offerta disponibile sul Galaxy Z Flip3, lo smartphone pieghevole di Samsung, uno dei più iconici disponibili in questo momento sul mercato. Oggi, e solo per poche ore, lo troviamo in offerta scontato del 36%: acquistandolo adesso si risparmiano esattamente 400€ sul prezzo di listino. Per lo smartphone si tratta di una super promo: il prezzo pareggia quello del Prime Day quando aveva toccato il minimo storico.

Il Galaxy Z Flip3 non è solo iconico, ma ha anche una scheda tecnica da vero top di gamma. Lo schermo è super fluido, il comparto fotografico permette di scattare immagini di altissima qualità e a bordo troviamo uno dei migliori processori disponibili al momento. Ed è anche molto resistente: Samsung ha lavorato tanto su questo aspetto per rendere il dispositivo il più sicuro possibile. Se cercavate un nuovo smartphone top, questa è l’offerta che fa per voi.

Samsung Galaxy Z Flip3: la scheda tecnica

Gli smartphone pieghevoli dovevano essere il futuro, ma così non è stato. E i motivi sono tanti: errori progettuali nelle prime fasi, problemi al lancio e un costo eccessivo dei primi modelli. Samsung, però, ha sempre avuto il coraggio di continuare a investire nel settore e con il Galaxy Z Flip3 è arrivata a un punto di svolta. È il primo modello veramente alla portata di tutti. E il merito è anche dell’iconico design a conchiglia, che ricorda molto quello dei vecchi cellulari che tanto andavano di moda nella prima decade di questo millennio.

Il Galaxy Z Flip3 è davvero uno smartphone compatto: una volta richiuso lo si può mettere in tasca ed è grande quanto il palmo di una mano. Una volta aperto, però, diventa uno smartphone in tutto e per tutto. Ha un display Infinity Flex da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz che lo rende anche super fluido. E per non farci mancare nulla è presente anche uno schermo da 1,9" nella parte esterna nel quale è possibile leggere notifiche e installare dei widget ad hoc per interagire velocemente con le app. La potenza non è certo quello che manca al dispositivo: a bordo il processore Snapdragon 888 con a supporto 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico si caratterizza per un doppio sensore da 12MP presente nella parte esterna, e di una fotocamera selfie da 10MP presente nell’interno dello smartphone. Le due fotocamere da 12MP sono rispettivamente quella principale e quella ultra-grandangolare. Grazie al particolare design dello smartphone è possibile anche utilizzarlo in maniera fantasiosa durante le videochiamate.

Come detto, Samsung ha lavorato molto anche sulla resistenza del dispositivo, che ora è resistente agli schizzi come dimostra la certificazione IPX8. Chiudiamo con la batteria, leggermente più piccola rispetto agli attuali smartphone, ma si riesce ad arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Samsung Galaxy Z Flip3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy Z Flip3 in offerta su Amazon a un prezzo di 699€ con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero esagerato: ben 400€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). La consegna beneficia dei privilegi Prime e avviene nel giro di pochissimi giorni. Come già detto, la settimana di offerte dedicate ai prodotti Samsung sta per finire, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

