Galaxy Z Flip3, super offerta: prezzo crollato e un tablet in regalo

Non solo sconti e super prezzi, su Amazon alcune volte si trovano anche delle promozioni che regalano dei dispositivi. E quelle poche volte che capita, bisogna approfittarne subito, prima che l’offerta finisca. E fortunatamente oggi è una di quelle poche volte. La promozione riguarda i dispositivi Samsung ed è veramente molto ghiotta. Acquistando uno smartphone della famiglia Galaxy S o Galaxy Z, si riceve in regalo un Galaxy Tab A8 dal valore di circa 200€. Per attivare l’offerta bisogna inserire nel carrello prima lo smartphone e poi il tablet (che verrà scontato automaticamente in fase di acquisto). La promozione, però, non finisce qui: su Amazon troviamo in offerta il Galaxy Z Flip3 a un prezzo di 859€, grazie allo sconto del 22% (si risparmiano quasi 250€)

Il Galaxy Z Flip3 è uno degli smartphone più iconici dell’azienda sudcoreana. Si tratta di un modello pieghevole con doppio schermo: uno interno e uno esterno. Le prestazioni sono molto elevate e il design è iconico. Se non volete uno smartphone di grandi dimensioni, il Galaxy Z Flip3 è quello che fa per voi. Il Galaxy Tab A8, invece, è un ottimo tablet con schermo grande e con sufficiente memoria per installare tutte le proprie app preferite. In regalo, poi, è un vero affare.

Galaxy Z Flip3 e Galaxy Tab A8: le caratteristiche e le funzionalità

Galaxy Z Flip3 Galaxy Tab A8 sono due ottimi dispositivi, con caratteristiche precise e componenti molto affidabili.

Il Galaxy Z Flip3 è sicuramente uno degli smartphone più iconici visti negli ultimi anni. Il design a conchiglia ricorda molto i cellulari dei primi anni del 2000. Di retrò, però, c’è solo il design. Sotto la scocca troviamo la migliore tecnologia degli ultimi anni. Lo smartphone ha un doppio display: uno esterno da 1,9" e uno interno da 6,7" con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Lo schermo esterno è molto utile soprattutto per controllare i messaggi in entrata e anche le immagini scattate con le due fotocamere esterne.

A garantire la giusta potenza troviamo il processore Snapdragon 888, con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Come accennato, il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera esterna da 12MP e da un obiettivo interno da 10MP per i selfie. Avendo un design particolare, Samsung ha lavorato molto sulla resistenza del dispositivo: il Galaxy Z Flip3 è impermeabile all’acqua e resistente allo sporco.

Il Galaxy Tab A8, invece, è un ottimo compagno per chi è sempre in viaggio o per chi è alla ricerca di un dispositivo facile da portare con sé per vedere film, serie TV e partite in streaming. Lo schermo è da 10.5" e a bordo troviamo 32GB di memoria disponibile. Grazie alla presenza del sistema operativo Android è possibile installare un numero praticamente infinito di app, tra cui tutte quelle per il video streaming e i videogame. La batteria assicura un paio di ore di autonomia.

Galaxy Tab A8 in regalo: l’offerta Amazon

Una super promozione da non farsi sfuggire. Oggi è possibile acquistare il Galaxy Z Flip3 in offerta a 859€, grazie allo sconto del 22%. Sul prezzo di listino si risparmiano quasi 250€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis (da attivare in fase di check-out). Come abbiamo detto, l’offerta non finisce qui. Infatti, acquistando lo smartphone si riceve in regalo un Galaxy Tab A8, tablet dal valore di circa 200€. Per ottenere il regalo bisogna premere sulla voce “Promozioni" nella pagina prodotto e poi cliccare su “Aggiungi entrambi al carrello". In questo modo entrambi verranno aggiunti al carrello e in fase di acquisto verrà scontato il prezzo del tablet. Per capire come funziona l’offerta, cliccate su Dettagli e vi uscirà il riepilogo informativo. Sommando i 250€ risparmiati sul Galaxy Z Flip3 e i 200€ del Galaxy Tab A8 si ottiene un risparmio totale di 450€. Una somma tutt’altro che da disprezzare.

