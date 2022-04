Galaxy Z Flip3 in super offerta: a questo prezzo è da acquistare subito

Gli smartphone pieghevoli ancora non sono riusciti a conquistare il cuore di molte persone e il mercato è piuttosto piccolo, ma ci sono aziende che continuano a investirci e a lanciare nuovi dispositivi. Una di queste è sicuramente Samsung, che da oramai diversi anni lancia smartphone pieghevoli molto interessanti. Uno di questo è il Galaxy Z Flip3 che si caratterizza per un design iconico che richiama i vecchi cellulari a conchiglia. E oggi è anche in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 799€, con uno sconto del 27% che fa risparmiare 300€.

Il Galaxy Z Flip3 è uscito sul mercato da alcuni mesi e ha catturato l’attenzione per il suo design. E soprattutto per le dimensioni. Una volta piegato su sé stesso sono davvero ridotte e lo si può mettere in tasca senza troppi problemi. Dimensioni così ridotte potrebbero far pensare a uno smartphone poco potente. In realtà non è così. Il Galaxy Z Flip3 è un top di gamma, con a bordo il meglio della tecnologia degli ultimi mesi. Oltre allo schermo pieghevole, troviamo un processore che assicura prestazioni elevatissime, un doppio display (ce n’è anche uno esterno sulla scocca) e un comparto fotografico di tutto rispetto. L’offerta ha una durata limitata (scade nel weekend del 1° maggio).

Galaxy Z Flip3: la scheda tecnica

Il Galaxy Z Flip3 è lo smartphone del futuro che abbraccia il passato. Il futuro è incarnato dallo schermo pieghevole, caratteristica che nei prossimi anni si vedrà sempre di più, mentre il passato è rappresentato dal design a conchiglia, come i cellulari dei primi anni del 2000 (il Motorola RAZR per capirci).

Il design non è l’unica caratteristica che salta subito all’occhio. Leggendo la scheda tecnica del Galaxy Z Flip3 ci si accorge immediatamente che abbiamo a che fare con un vero top di gamma. Un esempio è lo schermo interno che è un Dynamic AMOLED 2x da 6,7" (una volta aperto) con refresh rate a 120Hz per rendere super fluido l’utilizzo del dispositivo. Lo smartphone ha anche un secondo display, posizionato sulla scocca esterna, da 1,9" che mostra le notifiche e che permette di accedere rapidamente ad alcune app. Ad esempio può essere utilizzato come schermo per scattare dei selfie.

La potenza e la velocità è garantita dalla presenza dello Snapdragon 888, da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico composto da due fotocamere da 12MP posizionate esternamente. Presente anche una fotocamera interna ottima per i selfie.

Samsung ha lavorato anche sulla resistenza del dispositivo. La cerniera permette di aprire e chiudere lo smartphone migliaia di volte senza nessun tipo di problema ed è anche resistente all’acqua e alla polvere.

Galaxy Z Flip3 in offerta: prezzo e sconto

Ottima offerte e ottimo prezzo per il Galaxy Z Flip3. Oggi troviamo lo smartphone pieghevole di Samsung in promozione a 799€, con uno sconto del 27% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi il risparmio netto è di 300€. Per il dispositivo si tratta anche di uno dei migliori prezzi di sempre. C’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il Galaxy Z Glip3 è disponibile in diverse colorazioni.

Galaxy Z Flip3 – nero

Galaxy Z Flip3 – crema

Galaxy Z Flip3 – verde

Galaxy Z Flip3 – lavanda