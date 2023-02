Galaxy Z Flip4 al minimo storico: prezzo in picchiata

Se gli smartphone pieghevoli non sono scomparsi totalmente dal mercato dopo i primi anni piuttosto complicati bisogna dire grazie soprattutto a Samsung, una delle poche aziende che ha creduto e supportato questi particolari dispositivi. E ora sta cominciando a raccoglierne i frutti, anche grazie a smartphone maturi dal punto di vista tecnico e delle funzionalità. Un esempio è il Galaxy Z Flip, un telefono iconico per il suo design a conchiglia e per le possibilità che offre all’utente. Arrivato oramai alla quarta versione, il Galaxy Z Flip4 è la scelta migliore per tutti coloro che vogliono provare uno smartphone pieghevole. E oggi è il giorno ideale per acquistarlo: su Amazon, infatti, lo troviamo con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino (lo puoi pagare anche a rate a tasso zero). Una promo eccezionale da non farsi scappare.

Lo smartphone pieghevole di Samsung ha una scheda tecnica da vero smartphone premium. Processore Snapdragon di ultima generazione super prestazionale, schermo pieghevole e super fluido, un ottimo comparto fotografico e una batteria che si ricarica abbastanza rapidamente, anche grazie al caricabatteria presente nella confezione. Un dispositivo che non solo strizza l’occhio al futuro, ma che ha anche un piede nel presente grazie alle tante funzionalità uniche che lo rendono utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip4: la scheda tecnica

Lo schermo flessibile non é l’unica caratteristica che rende il Galaxy Z Flip4 uno smartphone speciale. Samsung ha sfruttato al meglio il design pieghevole per dotare il dispositivo di tutta una serie di funzionalità innovative. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che lo contraddistingue: lo schermo. Lo smartphone pieghevole di Samsung ha un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. L’altro elemento distintivo é il design iconico a forma di conchiglia che richiama quello dei telefonini dei primi anni 2000. Oltre allo schermo "interno" é presente anche un secondo schermo esterno da 1,9" da utilizzare per le azioni rapide. Samsung ha sviluppato tutta una serie di widget per sfruttare al meglio questo secondo display: puoi scattare velocemente le foto, scegliere quale canzone ascoltare, oppure controllare le notifiche delle app. Ottimo anche il processore: sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 con 128GB di memoria interna.

Interessante anche il comparto fotografico: nella parte esterna é presente un doppio sensore da 12MP (principale e ultra-grandangolare) e una fotocamera selfie da 10MP. Samsung ha sviluppato il sistema FlexiCam per sfruttare al meglio il design pieghevole e offrire nuove modalità di scatto e ripresa. Non manca la tecnologia Nightopgraphy per scattare foto luminose anche quando c’è pochissima luce.

La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nella confezione é presente anche un caricabatterie rapido.

Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta eccezionale per lo smartphone pieghevole di Samsung. Oggi troviamo il Galaxy Z Flip4 in offerta a un prezzo di 873€, con uno sconto del 24%. Si tratta del minimo storico e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Il costo è abbastanza elevato, ma abbiamo a che fare con un dispositivo con tecnologie avanzatissime e completamente differente da tutti gli altri. Amazon permette anche di pagarlo in 12 rate da 72,75€ a tasso zero (il servizio si attiva nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Un vero affare per uno smartphone con pochi eguali.

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 4 – blu

