Galaxy Z Flip4 in offerta al minimo storico: sconto esagerato

Nell’abituale evento agostano Samsung ha tolto il velo alla sua nuova generazione di smartphone pieghevoli. L’azienda sudcoreana è una delle poche che ancora continua a puntare su questa particolare nicchia di dispositivi e con risultati più che discreti. Il merito è di dispositivi come il Galaxy Z Flip4 che abbinano al design esclusivo un’ottima scheda tecnica. Il Z Flip è tra gli smartphone pieghevoli sicuramente quello più iconico, caratterizzato da un design a conchiglia che richiama direttamente i telefoni cellulari che tanto spopolavano all’inizio del nuovo millennio.

La notizia più importante di oggi, però, riguarda un altro aspetto. E ci riferiamo al prezzo. A poche più di un mese dall’uscita sul mercato, il Galaxy Z Flip 4 lo troviamo già in super offerta. Su Amazon è disponibile con uno sconto di ben il 25% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Per lo smartphone pieghevole di Samsung si tratta del prezzo più basso di sempre mai fatto registrare su Amazon e anche di uno dei migliori di tutto il web. Un’offerta da cogliere al volo.

Galaxy Z Flip4

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

Galaxy Z Flip4: la scheda tecnica

Uno smartphone unico nel suo genere. E non sono parole utilizzate a caso per enfatizzare il dispositivo: di smartphone come il Galaxy Z Flip4 sul mercato ce ne sono pochissimi. Non sono molte le aziende che hanno investito sugli smartphone pieghevoli e ancora di meno sono quelle che hanno puntato sul design a conchiglia. Tutto questo rende unico lo smartphone Samsung.

L’azienda sud-coreana ha seguito il solco tracciato con il modello dello scorso anno ed è andata a migliorare piccoli aspetti specifici. Come ad esempio la resistenza. Il Galaxy Z Flip4 è uno dei pochi smartphone pieghevoli a essere resistente all’acqua, come garantisce la certificazione IPX8. Inoltre, è stata migliorata anche la cerniera e anche la scocca esterna, resistente sia agli urti che ai graffi. Insomma, i problemi che hanno afflitto i primi smartphone pieghevoli sono solamente un brutto ricordo.

Samsung, però, non si è concentrata solo sull’aspetto esterno, ma ha anche montato le migliori componenti disponibili sul mercato. Il Galaxy Z Flip4 è a tutti gli effetti uno smartphone premium: a bordo troviamo il processore Snapdragon 8 plus Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Troviamo anche un doppio schermo: quello interno, una volta completamente aperto, ha una diagonale di 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Esternamente troviamo un display da 1,9" che può essere personalizzato in base all’utilizzo che se ne vuole fare. Samsung ha sviluppato diversi widget che lo trasformano in una fotocamera per i selfie o un luogo dove trovare messaggi ricevuti o le notifiche.

Ottimo anche il comparto fotografico. Internamente c’è una fotocamera da 10MP, mentre sulla scocca troviamo una doppia fotocamera da 12MP, una principale e l’altra ultra-grandangolare. Troviamo tutte le varie tecnologie che l’azienda sud-coreana ha sviluppato negli ultimi anni per migliorare la qualità degli scatti, compresa la modalità Nightography per scattare foto luminose anche quando c’è poca luce. Il Galaxy Z Flip4 permette anche di scattare immagini e registrare video in posizioni particolare sfruttando la meglio il design pieghevole.

Chiudiamo con la batteria da 3700mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Z Flip4. Oggi troviamo lo smartphone pieghevole in offerta a un prezzo di 863,98€, con uno sconto di ben il 25% rispetto a quello di listino. Si tratta di una super promo per uno smartphone uscito sul mercato da poco più di un mese. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon disponibile nella pagina prodotto: 12 rate da 72€ al mese. Il prodotto è già disponibile in magazzino e la spedizione avviene in tempi piuttosto rapidi. Inoltre, per chi acquista lo smartphone su Amazon c’è anche la possibilità di ottenere uno sconto di 50€ sui nuovi Galaxy Watch5 Pro (da comprare sempre sul sito di e-commerce).

Galaxy Z Flip4