Galaxy Z Fold 2, caratteristiche top per il nuovo smartphone pieghevole

Niente annuncio del Galaxy Z Fold 2 durante l’evento Unpacked Galaxy 2020 del prossimo 5 agosto. Per chi aveva sperato nel lancio ufficiale insieme al Galaxy Note 20 e al Galaxy Z Flip 5G, la delusione sarà inevitabile. Samsung avrebbe rinviato il lancio al prossimo autunno, per via del software che non è stato ancora completato.

Intanto però le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone pieghevole sono state svelate dal sito ETNews e non deludono affatto le aspettative. Il Galaxy Z Fold 2 sarà dotato di un doppio schermo: uno interno pieghevole Super AMOLED da 7,7 pollici, con frequenza di refresh da 120 Hz e una protezione UTG per il vetro ultrasottile. All’esterno invece lo schermo Super AMOLED è da 6.23 pollici ed equipaggiato con un lettore di impronte digitali montato lateralmente, come nei Galaxy Fold di prima generazione.

Galaxy Z Fold 2, le caratteristiche

Oltre ai due schermi e all’essere pieghevole, il nuovo smartphone di Samsung si presenta con delle caratteristiche da top di gamma. Sia internamente che esternamente è equipaggiato con una fotocamera selfie da 10 megapixel, mentre la fotocamera posteriore ha un sensore principale da 12 megapixel con obiettivo grandangolare e un teleobiettivo da 64 megapixel. Se queste indiscrezioni fossero confermate, potremmo notare che per la configurazione della fotocamera di Galaxy Z Fold 2 Samsung ha scelto la stessa utilizzata per Galaxy S20.

Per quanto riguarda l’autonomia, vecchi rumors parlano di una doppia batteria dalla capacità combinata di 4365 mAh. Inoltre, sarà equipaggiato di un caricabatteria per la ricarica rapida da 25W, ma supporterà anche la ricarica rapida wireless da 15W. Il processore sarà il Qualcomm Snapdragon 865+, ma non ci sono ancora dettagli sulle possibili configurazioni della RAM. Le versioni dello spazio di archiviazione invece potrebbero essere due: da 256 o da 512 GB per la memoria interna.

Galaxy Z Fold 2, quando il lancio?

Se in molti ritenevano che il prossimo 5 agosto durante la Unpacked Galaxy 2020 il nuovo smartphone pieghevole di Samsung sarebbe stato svelato, rimarranno delusi. Sembra che a causa di problemi software, il lancio ufficiale di Galaxy Z Fold 2 sia stato rinviato all’autunno, molto probabilmente al mese di ottobre, se non ci saranno altri problemi tecnici da risolvere.