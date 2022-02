Galaxy Z Fold3: il pieghevole di Samsung è al minimo storico

Samsung Galaxy Z Fold3 è la terza incarnazione dello smartphone pieghevole “a libretto" del gigante sudcoreano, nonché la prima realmente matura: finalmente un telefono “foldable" robusto, credibile e usabile tutti i giorni senza temere che si rompa ad ogni chiusura.

Ma è anche un telefono molto costoso e non può che esserlo: parliamo della tecnologia degli schermi più avanzata al momento disponibile sul mercato, nulla è più complesso e più “pregiato" del display di questo telefono altamente innovativo. Tuttavia, grazie alla possibilità di usarlo con il pennino S Pen, Samsung Galaxy Z Fold3 è anche un dispositivo unico e completamente diverso da tutti gli altri, che permette all’utente di fare molte più cose rispetto ad uno smartphone tradizionale. Per questo motivo, al prezzo scontato proposto oggi da Amazon, Samsung Galaxy Z Fold3 diventa attraente per molte più persone.

Galaxy Z Fold3: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Z Fold3 è un telefono pieghevole con schermo principale AMOLED Infinity Flex da 7,6 pollici che, grazie all’ottimizzazione software messa a punto da Samsung, può essere usato come un unico grande display o diviso in due per agevolare il multitasking.

C’è poi un altro schermo AMOLED, esterno da 6,2 pollici, che viene usato quando il telefono è chiuso. In questa configurazione Samsung Galaxy Z Fold3 si usa come un normale smartphone, anche con una sola mano e senza pennino.

La scheda tecnica è da top di gamma 2021, con chip octa core da 2,84 GHz con connettività 5G, 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Tre le fotocamere, tutte da 12 MP, oltre alla frontale, da 10 MP.

Galaxy Z Fold3: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Z Fold3 non è perfetto, ma è probabilmente il miglior smartphone pieghevole sul mercato. Per questo costa, e anche parecchio: 1.849 euro in versione 256 GB, 1.949 euro in versione 512 GB.

Adesso, però, entrambe le versioni sono scontate su Amazon e il prezzo scende, rispettivamente, a 1.629 euro (-220 euro, -12%) e 1.699 euro (-250 euro, -13%). In entrambi i casi il telefono è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Galaxy Z Fold3 – Versione 12/256 GB

Samsung Galaxy Z Fold3 – Versione 12/512 GB