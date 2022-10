Galaxy Z Fold4 in offerta: minimo storico con sconto incredibile

Per la gran parte degli utenti gli smartphone pieghevoli hanno un prezzo assolutamente inarrivabile: siamo ben oltre i mille euro ed è normale che sia così, vista la complessità di questi gioielli tecnologici. Samsung Galaxy Z Fold4 è il modello di "foldable" più conosciuto e desiderato, ma il suo prezzo non fa che confermare quanto appena detto: è un telefono top di gamma recentissimo, con un prezzo in linea con le specifiche tecniche. Per fortuna, però, esistono le offerte Amazon anche su prodotti così evoluti e all’avanguardia: non diventano economici, certo, ma il prezzo scende in modo incredibile.

Samsung Galaxy Z Fold4 – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 12/512 GB

Samsung Galaxy Z Fold4: caratteristiche tecniche

Il processore del Samsung Galaxy Z Fold4 è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato, nel caso dell’offerta Amazon in corso, a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. Si tratta, quindi, di una base tecnica di altissimo livello, da vero top di gamma 2022.

Il display è naturalmente il pezzo forte del telefono pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4: quello esterno è un AMOLED da 6,2 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, quello interno pieghevole è da 7,6 pollici , sempre a 120 Hz, con luminosità di picco di 1.200 nit.

Sul retro di Samsung Galaxy Z Fold4 ci sono tre sensori fotografici: il principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), una fotocamera zoom 3x da 10 MP con OIS e, infine, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP. C’è poi una fotocamera sotto il display pieghevole, da 4 MP, e una nel notch del display esterno da 10 MP.

La batteria del Samsung Galaxy Z Fold4 ha una capacità di 4.500 mAh e una potenza di ricarica di 25W, la ricarica wireless è da 15W e la wireless inversa è da 4,5W. L’audio è stereo, con due speaker AKG, e non manca il chip NFC per i pagamenti contactless.

Samsung Galaxy Z Fold 4: l’offerta Amazon

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4 è arrivato in Italia ad agosto ed è dunque un telefono nuovissimo e dotato di una scheda tecnica recentissima, oltre che di altissimo livello.

Ovvio che il prezzo di listino sia elevato: ben 1.999 euro per la versione con 512 GB di spazio di archiviazione. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon Samsung Galaxy Z Fold4 costa 1.646,38 euro (-18%, -352,62 euro).

