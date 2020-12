The Game Awards 2020: The Last of Us Part II è il gioco dell'anno

Gli attesissimi Game Awards 2020 sono arrivati e hanno visto il trionfo di The Last of Us Part II come Miglior gioco dell’anno. Il videogame ha conquistato il premio più ambito, ma sono tantissime le categorie e i giochi che sono stati premiati: dal migliore in versione mobile a quelli con la miglior community.

The Last Part of Us 2 si è aggiudicato ben sei premi oltre al titolo di Miglior gioco dell’anno, tra cui il Miglior Game Direction e il Miglior comparto narrativo. La cerimonia dei Game Awards 2020 per i gamer rappresenta un momento molto importante, non solo per scoprire i migliori videogame premiati, ma soprattutto perché è l’occasione per l’annuncio dei nuovi titoli in arrivo nel 2021. Un vero e proprio show per questi Oscar del mondo del gaming, con gli annunci dei premi alternate ai trailer dei nuovi titoli. Nel 2021 vedremo quindi il ritorno di Mass Effect, la nuova saga del gioco di ruolo Dragon Age e ancora Perfect Dark.

The Game Awards 2020: tutte le categorie premiate

Ogni anno i The Game Awards premiano i migliori videogame e le categorie in gara sono molte: dalla più ambita “Gioco dell’Anno”, che ha visto trionfare The Last of Us Part II alle rivelazioni del gioco più atteso come Elden Ring, la miglior Art Direction e ancora il miglior gioco mobile che è Among Us.

Ecco tutti i vincitori delle 31 categorie dei Game Awards 2020:

Miglior Gioco dell’Anno : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Miglior Game Direction : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Gioco più atteso : Elden Ring

: Elden Ring Miglior Comparto Narrativo : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Miglior Art Direction : Ghost of Tsushima

: Ghost of Tsushima Miglior Score and Music : Final Fantasy VII Remake

: Final Fantasy VII Remake Miglior Audio Design : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Miglior Performance : Laura Bailey – Abby, The Last of Us Part II

: Laura Bailey – Abby, The Last of Us Part II Miglior Games for Impact : Tell Me Why

: Tell Me Why Miglior Ongoing Game : No Man’s Sky

: No Man’s Sky Miglior Gioco Indipendente : Hades

: Hades Miglior Debutto per un Gioco Indipendente : Phasmophobia

: Phasmophobia Miglior Gioco Mobile : Among Us

: Among Us Miglior Community Support : Fall Guys: Ultimate Knockout

: Fall Guys: Ultimate Knockout Miglior Gioco AR/VR : Half-Life: Alyx

: Half-Life: Alyx Miglior Innovation in Accessibility : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Miglior Gioco d’Azione : Hades

: Hades Miglior Gioco d’Azione/Avventura : The Last of Us Part II

: The Last of Us Part II Miglior RPG : Final Fantasy VII Remake

: Final Fantasy VII Remake Miglior Gioco di Combattimento : Mortal Kombat 11 Ultimate

: Mortal Kombat 11 Ultimate Miglior Gioco per Famiglie : Animal Crossing: New Horizons

: Animal Crossing: New Horizons Miglior Gioco di Strategia/Simulazione : Microsoft Flight Simulator

: Microsoft Flight Simulator Miglior Gioco Sport/Racing : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Miglior Gioco Multiplayer : Among Us

: Among Us Creatore Contenuti dell’Anno : Valkyrae

: Valkyrae Miglior giocatore Esports : Heo “Showmaker” Su

: Heo “Showmaker” Su Miglior Esports Coach : Danny “Zonic” Sorensen

: Danny “Zonic” Sorensen Miglior Evento Esports : League of Legends World Championship 2020

: League of Legends World Championship 2020 Miglior Gioco eSports : League of Legends

: League of Legends Miglior Esports Host : Eefje “Sjokz” Depoortere

: Eefje “Sjokz” Depoortere Miglior Team Esports: G2 Esports

The Game Awards 2020: migliori giochi dell’anno

Tra i sei film in nomination come miglior gioco dell’anno ai Game Awards 2020 ha trionfato The Last of Us Part II di Naughty Dog, che ha vinto anche altri cinque premi. Gli altri titoli però non sono da meno e la sfida per il premio è stata affiatata.

Ecco tutti i giochi in nomination per il premio di miglior gioco dell’anno 2020:

The Last of Us Part II Animal Crossing: New Horizons Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima

Acquista il miglior gioco dell’anno 2020 The Last of US Part II su Amazon.

Acquista Animal Crossing: New Horizons su Amazon.

The Game Awards 2020: miglior comparto narrativo

Anche nel miglior comparto narrativo The Last of Us Part II si è imposto come vincitore, ma tra i titoli in nomination ci sono altri videogame interessanti come Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima.

Ecco tutti i giochi in nomination per il premio miglior comparto narrativo del 2020:

The Last of Us Part II 13 Sentinels: Aegis Rim Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades

Acquista Final Fantasy VII Remake su Amazon;

Acquista Ghost of Tsushima su Amazon.

The Game Awards 2020: migliori giochi mobile

Tra le categorie premiate ai Game Awards 2020 troviamo anche i migliori giochi mobile e per quest’anno il primo posto è stato conquistato da Among Us, che ha battuto gli altri titoli in nomination come Call of Duty Mobile e Pokémon Cafe Mix.

Ecco tutti i giochi in nomination per il premio miglior gioco mobile del 2020:

Among Us Call of Duty Mobile Genshin Impact Legends of Runeterra Pokémon Cafe Mix

The Game Awards 2020: miglior Community Support

Il supporto della community è importante per i gamer, tanto da essere una delle categorie premiate durante i Game Awards 2020. A vincere quest’anno è stato Fall Guys: Ultimate Knockout, candidato insieme a Fortnite e Valorand.

Ecco tutti i giochi in nomination per il premio miglior Community Support del 2020:

Fall Guys: Ultimate Knockout Apex Legends Destiny 2 Fortnite No Man’s Sky Valorant