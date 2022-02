Garmin Aviation D2 Air X10 GPS: cosa può fare il nuovo smartwatch di fascia alta

Garmin ha rilasciato una nuova versione dello smartwatch per piloti d’aereo, il Garmin D2 Air X10 GPS. La prima novità apprezzabile è che l’aggiornamento ora consente ai piloti di rispondere alle chiamate dal polso e di utilizzare assistenti vocali come Siri, Bixby e Google Assistant. Sono le stesse funzionalità che erano state aggiunte a Garmin Venu 2 Plus a Gennaio.

Il DX10 racchiude tutte le sue caratteristiche in una cassa compatta da 43 mm con un display AMOLED, ed + dotato di funzionalità e strumenti pre-volo, in volo e post-volo per assistere i piloti nella navigazione senza distrarli. La navigazione diretta consente ai piloti di puntare con il velivolo direttamente verso un aeroporto o un waypoint presente nel database mondiale, impostandolo direttamente dall’orologio; oppure è possibile scegliere la funzione “Più vicino" per attivare una rotta diretta verso un aeroporto di prossimità. L’indicatore di rotta HSI (Horizontal Situation Indicator) al pari di uno strumento professionale di volo, consente ai piloti di valutare immediatamente se l’aereo si trova a sinistra o a destra della traiettoria di volo desiderata, utile soprattutto per orientarsi in pista nelle fasi di atterraggio o decollo. L’altimetro barometrico invece avvisa quando si è raggiunta l’altitudine desiderata. Disponibili anche altri parametri vitali di volo, quali: tempo, distanza, altitudine e timer carburante.

Aviation D2 Air X10 GPS: caratteristiche tecniche

Oltre alle già citate funzioni specifiche per l’aviazione, il Garmin Aviation D2 Air X10 GPS ha anche altre caratteristiche tecniche utili nella vita di tutti i giorni, a terra e non in volo. Ad esempio la possibilità di misurare la frequenza cardiaca (con avvisi configurabili dall’utente per letture alte o basse), il monitoraggio avanzato del sonno con punteggio della qualità del riposo, il controllo della respirazione, il monitoraggio dello stress giornaliero, il livello di idratazione.

Un parametro interessante è rappresentato dalla “Body Battery", una misura che restituisce la carica energetica di una persona quando sottoposta a stress o a una benefica attività fisica. La verifica di questi parametri si rivela particolarmente utile durante le molte ore di volo, infatti i piloti possono accedere velocemente al controllo della propria frequenza cardiaca e respirazione. Inoltre, con la nuova funzionalità Health Snapshot, che registra e genera dati raccolti su una finestra di due minuti di statistiche, si può inviare un rapporto al proprio medico.

Il D2 Air X10 può monitorare oltre 25 attività sportive, anche outdoor e senza la necessità di collegare lo smartphone (ha il GPS integrato). Tra queste attività ci sono camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, golf, escursionismo, allenamento avanzato e altro ancora.

Per quanto riguarda le funzioni smart, infine, in Garmin D2 Air X10 c’è spazio a sufficienza per portarsi dietro dino a 650 brani musicali e playlist di Spotify, Amazon Music o Deezer). I pagamenti elettronici sono possibili, tramite Garmin Pay.

Aviation D2 Air X10 GPS: prezzo e disponibilità

Garmin D2 Air X10 è già disponibile in Italia sul sito ufficiale di Garmin, ad un prezzo elevato ma giustificato dalla complessità del dispositivo: 599,99 euro. L’unico modello disponibile al momento presenta la cassa da 43 mm, cinturino da 20 mm “quick release“, e le colorazioni in Ivory (bianco) e Black (nero).