Garmin Bounce è lo smartwatch per bambini che piace agli adulti

Garmin ha annunciato un nuovo smartwatch per bambini, che non un modello base come il Vivofit Jr, ma un orologio intelligente con funzionalità complete. Si chiama Garmin Bounce, è dotato di GPS, connessione LTE, è pensato per essere messo al polso dei bambini ma al tempo stesso diventa un utile strumento di controllo da parte dei genitori perché permette loro di sapere dove si trovano i figli, e persino di comunicare con loro, senza che i bambini abbiano uno smartphone con sé.

Garmin Bounce: caratteristiche tecniche

Garmin Bounce consente ai genitori di monitorare i movimenti dei loro piccoli, ad esempio dall’asilo o dalla scuola a casa. Gli adulti possono contattare i figli tramite SMS o messaggi vocali. È anche possibile inviare messaggi ad altri Bounce Watch, purché appartengano a un contatto approvato dai genitori. Questi hanno anche la possibilità di controllare lo smartwatch tramite l’app Garmin Jr e devono aprire un account Garmin Connect per impostare l’orologio.

Per utilizzare la funzionalità 4G/LTE è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento, che parte da 10 dollari al mese, ma in questo caso, anche se il prezzo non è particolarmente basso, non è necessario uno smartphone da abbinare allo smartwatch per utilizzare le funzioni SMS e messaggi vocali.

Lo smartwatch è dotato di uno schermo LCD a colori da 1,3 pollici con una risoluzione di 240×240 pixel, e ha una custodia in plastica rigida e un cinturino in silicone.

Bounce tiene traccia anche delle attività sportive, dei minuti in cui il piccolo è attivo e dei passi compiuti. C’è anche una funzione di monitoraggio del sonno, mentre l’autonomia arriva fino a 2 giorni con una singola carica mantenendo le impostazioni predefinite. Lo smartwatch ha anche la certificazione di impermeabilità fino a 5 atmosfere e per questo può anche analizzare le sessioni di nuoto.

Il wearable pesa 37,2 grammi, può salvare 7 promemoria con un timer e ha una cronologia di 14 giorni di Activity Tracking. L’orologio intelligente dispone anche di Bluetooth, ANT+ (uno standard di connessione diretta tra due dispositivi), Wi-Fi e ovviamente può connettersi a qualsiasi smartphone Android e iOS.

Garmin Bounce: disponibilità e prezzo

Il nuovo smartwatch per bambini Garmin Bounce è disponibile negli Stati Uniti in nero, verde o viola e il prezzo partirà da 149,99 dollari. Probabilmente arriverà anche in Europa, Italia inclusa, ma solo dopo che Garmin avrà stretto accordi con gli operatori telefonici europei per la connessione 4G e per il tracciamento.