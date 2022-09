Garmin Fenix 6 Solar, il prezzo sprofonda: lo devi comprare subito

Offerte di questo genere su Amazon non si trovano spesso. E per questo motivo quando vengono lanciate bisogna approfittarne subito, prima che le scorte disponibili terminino all’istante. Di che cosa stiamo parlando? Di uno degli smartwatch premium più interessanti disponibili sul mercato. Ci riferiamo al Gamin Fenix 6 Solar, un orologio che, come si può intuire dal nome, ha una caratteristica particolare: si ricarica con il sole grazie alla a una particolare lente presente sulla scocca. E questo permette alla batteria di durare per settimane. Oltre alle tante funzionalità offerte da Garmin per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, è realizzato anche con materiali molto resistenti e rispetta gli standard militari USA.

Come dicevamo all’inizio, la notizia più interessante riguarda il prezzo. Oggi lo smartwatch di Garmin lo troviamo con uno sconto di ben il 46% e si risparmiano quasi 350€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Logicamente per il dispositivo si tratta del prezzo più basso di sempre e del miglior prezzo web. Per uno smartwatch è la miglior offerta attiva in questo momento su Amazon. Una vera occasione da non farsi scappare.

Garmin Fenix 6 Solar

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

Garmin Fenix 6 Solar: le funzionalità e la scheda tecnica

Uno smartwatch come se ne vedono pochi sul mercato. E non solo perché si ricarica con la luce del sole. Il Garmin Fenix 6 Solar ha caratteristiche che lo rendono uniche e davvero uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato.

Il dispositivo è molto versatile e lo si può utilizzare nella vita di tutti i giorni grazie alle funzioni avanzate che permettono di collegarlo con lo smartphone per ricevere in tempo reale notifiche e chiamate in entrata, oppure nelle avventure in mezzo alla natura o durante gli allenamenti grazie ai materiali molto resistenti con cui è realizzato (rispettano gli standard militari USA) e ai sensori di ultima generazione che troviamo sotto la scocca.

Il monitoraggio della salute e dell’attività fisica sono il fulcro dello smartwatch. La frequenza cardiaca viene monitorata ventiquattro ore su ventiquattro, così come altri importanti parametri vitali. Per quanto riguarda la parte dedicata all’allenamento, troviamo decine di app pre-caricate dedicate ai singoli sport: corsa, ciclismo, trekking, canottaggio, sci, golf e anche il surf (è anche impermeabile). Per gli appassionati dell’alpinismo e della mountain bike ci sono delle app ad hoc con funzioni speciali. Per gli esercizi a corpo libero, come lo yoga o il pilates, troviamo anche dei video animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo dell’orologio.

Chiudiamo con un altro aspetto molto interessante, la batteria. Come detto si ricarica anche tramite la luce solare grazie alla lente presente sulla scocca e ha una durata che può arrivare a diverse settimane, dipende molto dall’uso che se ne fa dell’orologio smart.

Garmin Fenix 6 Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta speciale il Garmin Fenix 6 Solar a un prezzo di 401,99€, con uno sconto di ben il 46%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà. Il risparmio è notevole, ben 350€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. L’orologio smart viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore per i clienti Prime. Si ha tutto il tempo per testarlo: per il reso ci sono trenta giorni a disposizione.

Garmin Fenix 6 Solar