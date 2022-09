Garmin Fenix 6 Solar, prezzo in picchiata: sconto incredibile

Ci sono degli smartwatch che si differenziano da tutti gli altri per le loro caratteristiche. Uno di questi è il Garmin Fenix 6 Solar, uno dei pochi orologi al mondo in grado di ricaricarsi con la luce del sole. Avete capito bene, lo smartwatch ha una lente che sfrutta la luce solare per avere della carica extra, molto utile soprattutto quando stiamo facendo delle escursioni o dell’attività fisica. L’orologio di Garmin, infatti, è pensato per tutti coloro che amano l’avventura e che praticano sport estremi come l’arrampicata, l’escursionismo e anche la mountain bike. Ma anche nella vita di tutti i giorni si rivela molto utile, grazie a funzionalità come Garmin Pay che permette di pagare la spesa direttamente dall’orologio o le "smart notifications" che permettono di ricevere e controllare messaggi e chiamate in entrata.

Uno smartwatch così particolare ha logicamente un prezzo di listino molto elevato, superiore alla media a cui siamo abituati. La buona notizia di oggi riguarda l’offerta speciale che troviamo su Amazon: il Garmin Fenix 6 Solar è disponibile con uno sconto di ben il 39% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Per l’orologio si tratta del minimo storico. La promo scade oggi, quindi bisogna approfittarne il prima possibile (c’è tempo fino a questa sera alle 23:59).

Garmin Fenix 6 Solar: le funzionalità

La luce del sole diventa energia. Tra le tante particolarità del Garmin Fenix 6 Solar ce n’è una che spicca e che dona anche il nome all’orologio: grazie a una lente presente sulla scocca sfrutta la luce del sole per ricaricarsi e far durare il più possibile la batteria. Con una singola ricarica si ha un’autonomia di circa 15 giorni in base all’utilizzo che se ne fa.

Il Garmin Fenix 6 Solar è uno smartwatch sui generis, con tante funzionalità e caratteristiche particolari. Partiamo dai materiali utilizzati per la costruzione: il wearable è super resistente e rispetta gli standard militari USA. Lo si può utilizzare nelle situazioni più estreme (caldo, freddo), resiste agli urti e alle cadute ed è anche impermeabile. Insomma, il compagno ideale per le escursioni in montagna e per gli sport estremi. Lo schermo ha una forma circolare ed è da 1,3 pollici.

Lo smartwatch di Garmin è pensato soprattutto per lo sport. A bordo troviamo tantissime app pre-caricate e funzionalità ad hoc per tenere sotto controllo le proprie performance. Tra gli sport supportati troviamo la corsa, il ciclismo, le escursioni, il canottaggio, lo sci alpinismo, la mountain bike, il surf, il golf e l’arrampicata (solo per citarne alcuni). Per gli allenamenti a corpo libero ci sono anche delle animazioni che vengono mostrate sullo schermo per eseguirlo nella maniera corretta. Tutti i dati vengono raccolti nell’app e sull’orologio e possono essere analizzati in qualsiasi momento per capire il proprio stato di forma. C’è anche il supporto ai principali sistemi satellitari per non perdere mai l’orientamento (GPS, GLONASS e Galileo).

Non mancano i sensori per il monitoraggio della salute. La frequenza cardiaca viene misurata in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue grazie al sensore Pulse OX. Lo smartwatch è anche in grado di calcolare l’acclimatamento in quota e la qualità del respiro.

Per la vita di tutti i giorni troviamo funzioni utili come Garmin Pay per il pagamento contactless e le notifiche al polso collegando lo smartwatch con lo smartphone.

Garmin Fenix 6 Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo per il Garmin Fenix 6 Solar: lo smartwatch è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 39% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Per l’orologio smart si tratta del prezzo più basso di sempre e di una delle migliori offerte di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime. Per il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni.