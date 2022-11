Garmin Fenix 6S Solar, il prezzo crolla nuovamente: offerta sconvolgente

Può uno smartwatch offrire funzionalità avanzatissime e pensate per l’avventura, ricaricarsi con la luce del sole ed essere anche (quasi) indistruttibile? Sì, se ti chiami Garmin Fenix 6S Solar. Lo smartwatch di Garmin è veramente unico nelle sue caratteristiche e funzionalità: è pensato per gli amanti dello sport estremo, ma allo stesso tempo si rivela molto utile anche nella vita di tutti i giorni grazie alle Smart Notification. La presenza di una lente che trasforma i raggi del sole in energia per la batteria non fa altro che aumentare l’autonomia e lo possiamo utilizzare per giorni senza preoccuparci di restare senza carica.

La notizia più importante, però, riguarda l’offerta che troviamo oggi su Amazon. Lo smartwatch, infatti, è tornato nuovamente in offerta e con un super prezzo. È disponibile con uno sconto del 31% che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero. Una super promo per uno degli orologi smart più completi che possiate trovare sul mercato. Farvi scappare questa occasione potrebbe essere un grosso errore: difficilmente lo rivedremo in offerta a breve.

Garmin Fenix 6S Solar: funzionalità e caratteristiche

Una cosa è certo: il Garmin Fenix 6S Solar non è il classico smartwatch che siamo abituati a vedere nei negozi di elettronica o sui polsi delle persone. Qui abbiamo a che fare con un orologio che va ben oltre i nostri pensieri. È uno dei pochi in grado di offrire statistiche avanzate sugli allenamenti, monitoraggio in tempo reale del proprio stato di salute, materiali premium che lo rendono quasi indistruttibile e anche una batteria a ricarica solare a lunga durata.

E partiamo proprio da questo. Come si può intuire dal nome, lo smartwatch ha sulla scocca la lente PowerGlass che "trasforma" i raggi solari in energia per la batteria. In questo modo l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 10 giorni. Passando alle dimensioni, invece, troviamo un display da 1,4" con un’ottima luminosità. I materiali utilizzati sono veramente premium: uno schermo super resistente, così come la scocca. Lo smartwatch, infatti, rispetta gli standard militari statunitensi ed è resistente alle cadute, agli urti, alla polvere ed è anche impermeabile.

Tutte queste caratteristiche sono utili per gli amanti dell’avventura. D’altronde sull’orologio troviamo tantissime app dedicate allo sport già pre-caricate, tra cui lo sci alpinismo, la mountain bike, il surf, l’arrampicata e le escursioni in montagna. Per chi ama, invece, gli allenamenti a corpo libero, sono disponibili dei video animati che vengono riprodotti direttamente sullo schermo e che possono essere seguiti passo-passo. A disposizione ci sono anche statistiche avanzate che permettono di analizzare le proprie prestazioni: dinamiche di corsa, VO2 max regolato in base alla quota ed al calore, advisor di recupero.

Non mancano i sensori che monitorano il proprio stato di salute in tempo reale, funzionalità importantissima quando si fa escursionismo. È possibile sapere in ogni momento la propria frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il livello di idratazione. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

Le funzionalità non finiscono qui. Il Garmin Fenix 6S Solar è utile anche nella vita di tutti i giorni: collegandolo allo smartwatch è possibile ricevere le notifiche di messaggi e chiamate in entrata direttamente sull’orologio. Con l’app Garmin Pay, invece, è possibile pagare la spesa avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS.

Garmin Fenix 6S Solar in offerta: prezzo e sconto

Torna nuovamente in offerta uno degli smartwatch più richiesti e interessanti disponibili sul mercato. Il Garmin Fenix 6S Solar oggi è disponibile a un prezzo di 521€, con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 104,22€ al mese. Lo smartwatch è già disponibile per la spedizione e la consegna gestita da Amazon avviene anche in meno di ventiquattro ore. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo mese, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2023.

